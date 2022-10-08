Поднять веки любой ценой: сколько знаменитости платят за пластические операции

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3 октября телеведущая Алла Довлатова продемонстрировала результат новой пластической операции — подтяжки лба и век. 48–летняя звезда отметила, что стала выглядеть заметно моложе. «Вечерняя Москва» выяснила, как знаменитости преображают свою внешность.

У Аллы все прилично

По словам косметолога-дерматолога и пластического хирурга Наили Максименко, эндоскопическая подтяжка мышц, которую сделала Алла Довлатова, сейчас очень популярна.

— В том числе — подтяжка кожи лба и височной зоны. Это когда в костях черепа, грубо говоря, «просверливают» две ямки и подшивают туда кожу, крепя ее словно на крючки, — поясняет хирург. — Стоит это в среднем 250 тысяч рублей. Если нужно поднять еще и щеки — 450 тысяч рублей. Эффект недолгий, до пяти лет, потому что кожа не удаляется, а только подтягивается. Чем моложе человек, тем кожа более упруга и дольше сохранится результат. Кстати, операцию Алле Довлатовой сделали очень прилично!

Без границ

Для некоторых звезд пластическая хирургия становится своего рода зависимостью. Так, 42-летняя певица Слава в конце этого лета потратила три миллиона рублей на свою внешность: звезда сделала подтяжку лица, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка.

— Вообще, пластика — дело такое: однажды начав, можно потом не остановиться, — призналась певица.

К слову, увлекается операциями не только слабый пол. 45-летний певец Николай Басков не раз обращался к хирургам. Чтобы избавиться от мешков под глазами, артист сделал блефаропластику (коррекцию формы век и разреза глаз. — «МВ»). А еще «натуральный блондин» заметно похудел. Эксперты оценивают его преображение более чем в 1,3 миллиона рублей.

Помаши ручкой

44-летняя певица Анна Семенович не стесняется рассказывать поклонникам о своих операциях. В этом году она решилась подтянуть овал лица — изменила форму подбородка. Цены на такую операцию начинаются от 115 тысяч рублей. Также Семенович сделала липосакцию рук, которая стоит около 90 тысяч рублей.

— У меня было две пластические операции. Результатом довольна. Мои руки стали подтянутые, стройные. Эта часть тела всегда была у меня проблемным местом — жировым депо. Липосакция — очень хорошее средство, которое позволяет с этим справиться, — поделилась Анна в соцсетях.

Фото: АГН Москва

Ягодка опять!

Буквально молодеет на глазах и 67-летняя певица Лариса Долина. В этом году она шокировала поклонников: артистка невероятно постройнела и преобразилась. Эксперты утверждают, что Долина совсем недавно сделала подтяжку лица и шеи, а также изменила форму верхнего века. При этом нижние веки остались натуральными. Благодаря шлифовке лица ее кожа засияла. Губы стали пухлыми, а брови подтянутыми за счет геля. Специалисты оценивают такую работу не в один миллион рублей.

Будь начеку

По словам Наили Максименко, пластику можно начинать делать с 30 лет, когда появляются первые признаки старения. Важно правильно выбрать хирурга. Он должен обсуждать все с клиентом, включая последствия пластики. Если он не рассказал и не предоставил макет, возможны неожиданности.

ФАКТ

72-летняя певица Надежда Бабкина не видит ничего зазорного в пластических операциях. Она не скрывает, что прибегала к помощи хирургов: по слухам, артистка подтягивала веки, делала липосакцию, меняла форму носа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Звонков, врач–терапевт:

— Любая операция открывает ворота для инфекции. Даже при условиях абсолютной стерильности сам факт повреждения тканей вызывает воспалительный процесс. И чем обширнее зона повреждений, тем сильнее стресс для организма. При пластике носа важно, влечет ли она изменение работы носовых ходов или нет. Если на дыхании это никак не отражается, то, ради бога, хоть клюв себе орлиный сделайте! Варианты безвредной терапии — это различные подтяжки, удаление рубцов, родинок — и то не всех и не всегда.