Вши гниду заели: судьба предателей в истории

Фрагмент картины «Карл XII и гетман Мазепа после Полтавской битвы», Густав Улоф Седерстрем, 1933 год / Фото: Public Domain

315 лет назад в сентябре 1707 года гетман Иван Мазепа клялся в верности русскому царю. А через год бежал под руку шведского короля Карл XII. Но случается так, что сама судьба страшно карает предателей.

Данте Алигьери в своей «Божественной комедии» представил ад в виде девяти кругов. Чем ниже на веки вечные заточена душа грешника, тем серьезней злодеяния, совершенные человеком при жизни. Последний круг ада предназначен для предателей и изменников. Самое место для Ивана Мазепы.

Вовремя предать — это значит предвидеть. Родись гетман Мазепа лет на 150 позже, и Шарль Талейран, которому приписывают эту фразу, обрел бы достойного ученика…

Рожденный в православной шляхетской семье на Правобережье Днепра, юный Мазепа начинал политическую карьеру при дворе короля Польши Яна Казимира (1609–1672). Его предки верой и правдой служили польской короне, и он хотел того же. Благодаря связям отца он вошел в круг элиты. Впрочем, образованный и воспитанный в духе польской культуры, он и сам был не промах. Но в результате неудачной дворцовой интриги заклеванный соперниками юный Иван Мазепа был отдален от монарших милостей, хотя и не отлучен от королевского двора.

Сбежал он сам. Направленный на Правобережье для вручения войсковых регалий казачьей старшине, Мазепа предает польского короля и остается у правобережных казаков. Выгодная женитьба на дочери одного из приближенных гетмана Петра Дорошенко позволяет Мазепе выдвинуться и здесь. Он становится доверенным лицом главы Войска Запорожского.

В 1674 году Дорошенко переметывается от Польши к Турции. «Верному» Мазепе поручается доставить турецкому султану гетманское письмо и подарок — 15 пленных запорожских казаков с подвластному Москве Левобережья. Делегацию, спасая своих собратьев, перехватывают буйные запорожцы. Попав в плен, Мазепа сразу же предает Дорошенко и соглашается служить его противнику — «промоскальскому» гетману Самойловичу.

Став российским подданным, Мазепа делает карьеру еще быстрее. Уже через несколько лет он получает чин генерального есаула и фактически становится вторым человеком на Левобережье. По поручениям гетмана Самойловича Мазепа часто бывает в Москве.

Где лестью, где взятками он пробивается в самый ближний круг князя Василия Голицына — фаворита царевны Софьи, фактического правителя России.

В 1687 и 1689 годах прошли два неудачных Крымских похода. Их организовывал князь Голицын, но не мог же всесильный временщик стать виноватым?! «Козлом отпущения», по наушничеству Мазепы, признали гетмана Самойловича. Его сослали в Сибирь, а высший пост на казацком Левобережье в 1687 году занял новый «пан атаман» — Мазепа.

После перехода власти от царевны Софьи к Петру I полетели многие карьеры и многие головы. Но не Мазепы.

Он успел сразу же написать новому царю донос на своего вчерашнего благодетеля Голицына… Вновь вывернулся, проныра. Но каждому везению однажды может прийти конец. Просчитался и Мазепа.

Забыт Мазепа с давних пор;

Лишь в торжествующей святыне

Раз в год анафемой доныне,

Грозя, гремит о нем собор.

Так Пушкин заканчивает свою «Полтаву». Верный только своему принципу жить без принципов, во время Северной войны гетман Войска Запорожского обоих берегов Днепра Иван Мазепа переметнулся от русских к шведам. А после разгрома шведского войска вместе с королем Карлом XII бежал в Бендеры, принадлежавшие тогда туркам.

В 1709 году по указу Петра I для «награждения» Мазепы был в единственном экземпляре изготовлен «орден Иуды». «Заслуга» по тем временам вопиющая: гетман нарушил клятву, данную на святом кресте и Евангелии. Не вручили, не успели. Помер не выданный Османской империей предатель.

Не царский, но Высший суд настиг Мазепу. 12 ноября 1708 года в Троицком соборе Глухова митрополит Киевский, Галицкий и Малыя России Иоасаф предал Мазепу и его приверженцев вечному проклятию.

«Новый изменник, нарицаемый Ивашка Мазепа, бывший гетман Украинский… сломал веру и верность на крестном целовании обещанную и утвержденную».

Предателю был уготован страшный конец: Мазепу сожрали вши. Валентин Пикуль так описал его последние дни: «Мазепа выл и скребся, отряхивал вшей горстями, но они возникали вновь с такой непостижимой быстротой, будто организм старца сам порождал эту нечисть».

Преувеличение? Но вот свидетельство личного врача шведского короля Карла XII. Доктор Лей Бюстр констатировал: «королевского товарища едят полчища вшей и червей», «к нему страшно приближаться, он весь кишит черными насекомыми».

ДУХОВНЫЕ ПРЕЕМНИКИ

Предыдущий президент Украины 7 мая 2016 год открыл в Полтаве памятник Мазепе. По словам Петра Порошенко, гетман-предатель был «флагом движения за независимость Украины», а Украина «чтит своих героев». Мазепинские монументы сегодня стоят по всей «незалежной». Какие герои, такую и страну построили под боком у России нынешние киевские властители.

ЦИТАТА

Николай Костомаров историк (1817–1885):

— В нравственных правилах Ивана Степановича смолоду укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы.

Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедши к заклятому ее врагу Дорошенку; так он покинул Дорошенка, как только увидал, что власть его колеблется; так, и еще беззастенчивее, поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания.

Так же поступал он теперь со своим величайшим благодетелем Петром I, перед которым еще недавно льстил и унижался.