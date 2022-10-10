«Фото на фоне снега летом»: как при покупке машины не нарваться на автохлам

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При поиске машины на вторичном рынке важно грамотно изучить фотографии и описания автомобилей в объявлениях. Непосредственно осмотр машины лучше проводить вместе со специалистами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

Собеседник «ВМ» отметил, что при поиске подержанного автомобиля необходимо быть внимательным с самого начала.

— Нужно критически подходить к выбору объявлений и сразу отсеивать перекупов. Для этого надо смотреть на фотографии машины и число просмотров публикации. Если машина выставлена давно, при этом у нее много просмотров и она до сих пор не куплена — значит, что-то не так. Также нужно смотреть на описание машины. Фразы вроде «продам срочно» или «все вопросы по телефону» обычно означают, что что-то не в порядке: либо перекуп, либо машина проблемная, — рассказал специалист.

Вызвать подозрения могут фотографии, которые сделаны, например, исключительно на фоне снега, хотя машина продается в летний период, заметил Баканов. Однако, если в публикации есть фото в разных условиях, это будет скорее признаком того, что машина действительно какое-то время принадлежала владельцу, отметил эксперт.

Многое о машине может рассказать общение с ее владельцем, подчеркнул Баканов. Кроме того, необходимо свериться с информацией об авто, которая есть в интернете, посоветовал специалист.

— Нужно пользоваться отчетами и различными другими сервисами, но немаловажную роль играет разговор с владельцем. Нормальный владелец спокойно расскажет, что было с машиной, сколько он владел, какое масло заливал, — вспомнит или найдет бумажки. Также он даст вам VIN машины. Нужно его внимательно проверять при осмотре, зачастую сейчас многие приобретают VIN под автотеку, чтобы у машины была чистая история. Но отчет полностью вас не застрахует, просто это первичная проверка, — объяснил Баканов.

При осмотре машины лучше воспользоваться услугами автодиагноста и эксперта-криминалиста — нередко бывают специалисты, которые предлагают обе услуги, отметил собеседник «ВМ». Криминалист поможет распознать битую, угнанную машину или автомобиль с какими-то проблемами с документами, а диагност сможет выявить у машины возможные критические повреждения, подчеркнул эксперт.

Услуга осмотра со специалистами стоит сравнительно недорого, отметил Баканов. Однако за более серьезные деньги можно переложить подбор подержанного авто целиком на других людей, уточнил специалист.

— Эта услуга может стоить 15–20 тысяч рублей и, если вы просеяли ряд машин и выбрали для себя вариант, не нужно скупиться и выбрать машину вместе. Если вам неохота этим заниматься, можно заказать комплексный подбор у людей и передать эту работу им. Главное, что даже если вы покупаете машину за 500–600 тысяч и заплатите 10 процентов сверху, эти 10 процентов вам могут здорово помочь. Либо вы должны обладать познаниями по конкретной марке, должны знать, куда смотреть. Если не обладаете, одному лучше на осмотр не ходить. Нюансов масса, начиная от маркировки стекол и заканчивая состоянием шин, — подытожил Баканов.