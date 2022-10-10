Ветеран женского авиаполка дала напутствие подрастающему поколению

Дочь штурмана самолета По-2, комиссара эскадрильи Ксении Карпуниной Марина Хромова пришла отдать дань памяти Героям Советского Союза / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

8 октября 1941 года был подписан приказ «О формировании трех женских авиационных полков». В честь этой даты школьники и родственники героев Великой Отечественной войны почтили память погибших.

Первыми женскими авиаполками были 586-й истребительный, 587-й ближнебомбардировочный и 588-й ночной. Однако теперь 8 октября стало датой, когда москвичи вспоминают всех женщин — военных летчиц. В том числе героев Советского Союза Марину Раскову и Полину Осипенко. Памятные мероприятия в их честь проводят с 1946 года в сквере у Большого театра. Раньше здесь дважды в год собирались ветераны: весной и осенью. Потомки героев решили возродить традицию.

В числе участников сегодняшнего мероприятия — дочь штурмана самолета По-2, комиссара эскадрильи, Карпуниной Ксении Павловны — Марина Хромова. Ей, как потомку одной из авиатрис (женщин-летчиц. — «ВМ»), важно встретиться с молодым поколением и рассказать ребятам о тяжелых судьбах победителей фашизма.

— Моей маме было 22 года, когда она попала в полк летчиц. Она работала в горкоме партии и получила распоряжение вывезти архив ведомства по дорогам войны, — вспоминает Марина Хромова. — Под Могилевом ее ранили во время бомбежки. После ранения она познакомилась с Мариной Расковой, которая уже получила приказ о формировании трех полков. Она подбирала себе кадры и предложила моей маме быть комиссаром эскадрильи. Она хотела защищать Родину.

У Большого театра собрались не только родственники героев, но и школьники. Сказать ребятам напутственное слово пришла ветеран 125-го женского полка имени Марины Расковой Галина Брок-Бельцова. Она прошла Великую Отечественную войну штурманом легендарного Пе-2. Галине Павловне 97 лет, сейчас она занимается патриотическим воспитанием, выступает на мероприятиях.

— Делайте себя, развивайте себя. Примеров для подражания — масса. Возьми любого соседа, героя, товарища, если видишь в нем изюминку. Если ты завтра будешь лучше, чем сегодня, то победа будет за тобой! — наставляет Галина Павловна юных участников встречи.

После торжественных обращений участники отправились к Некрополю Мавзолея Московского Кремля, где и возложили цветы к могилам летчиц Марины Расковой и Полины Осипенко. В военное время они были идеалом для многих девушек, мечтавших повторить их подвиги.

— Мы должны помнить тех, кто защищал Родину и погибал за нас в Великую Отечественную войну, — делится впечатлениями восьмиклассница Ангелина Сафронова. — Мы должны помнить свою историю и любить Родину.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Назаренко-Матвеева, президент межрегиональной общественной организации «Гармония мира»:

— Марафон «Связь поколений» организован при содействии межрегиональной общественной организации «Гармония мира» и Академии социального управления и Союза женщин летных специальностей «Авиатриса». Этот первый воспитательный марафон в России, направленный на то, чтобы дети проявляли социальную активность в возрождении традиций, формировании ценностного отношения к истории. Во всех мероприятиях участвуют потомки значимых исторических деятелей. Они приветствуют молодежь, дают им наставления.