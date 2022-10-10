Солдаты прикрывают своих раненых товарищей

Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации на Украине.

Наладил связь

Майор Евгений Рытченко обеспечивал бесперебойной связью батальонно-тактическую группу. Во время выполнения боевой задачи его отделение попало под обстрелы врага. Рытченко приказал подчиненным занять укрытие, а сам остался устанавливать ретранслятор, чтобы увеличить зону покрытия радиостанции для передачи данных удаленным подразделениям.

Разбил группу диверсантов

Младший сержант Александр Клованич в составе группы российских военнослужащих обеспечивал сохранность колонны батальонно-тактической группы солдат. Во время марша он обнаружил украинских националистов, готовящих засаду. Младший сержант во время боя прикрывал товарищей. Противник ранил Колованича, но тот оказал себе первую помощь и не уходил с поле боя, пока диверсанты не были разбиты.

Спас сослуживцев

Рядовой Саид Магомедов доставляет боеприпасы нашим военнослужащим на линию боевого соприкосновения. Во время одного из рейдов их колонна попала под обстрел. Магомедов вытащил товарищей из горящей машины, которая ехала впереди, и вывез их в безопасное место.

Выдавили националистов

Подполковник Станислав Сепеев — руководитель артиллерийских подразделений. Солдаты под его командованием создали брешь в обороне украинских националистов и ликвидировали их.