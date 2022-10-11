Топ-5 бесплатных образовательных платформ, которые сделают вас умнее

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В цифровую эпоху получать знания можно не только в учебных заведениях. В интернете есть множество лекций по широкому кругу тем — пространство для самообразования поистине безгранично. «Вечерняя Москва» собрала пять бесплатных образовательных платформ, которые помогут вам получить новые знания.
Один из самых успешных просветительских проектов, посвященный истории культуры. На платформе в основным представлены материалы по гуманитарным наукам — история, литература, искусство, философия и другие. Есть три основных раздела:
Большинство материалов на портале Arzamas бесплатные. Однако некоторые доступны только по подписке, ее стоимость невелика — 149 рублей в месяц или 1090 рублей в год. Для пользователей разработано удобное приложение, его можно скачать в App Store и Google Play.
Проект посвящен фундаментальной науке, все лекторы — академические ученые и эксперты в своей научной дисциплине. Создатели платформы отмечают, что ее задача — «освещать актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в современных областях знания».
Основной раздел ПостНауки — курсы. Они представлены в видео- и текстовом формате. Здесь можно получить знания:
Помимо курсов, также есть разделы «Игры» и «Журнал». В последнем публикуются популярные статьи на разные темы, например, здесь вам объяснят, за что вручена Нобелевская премия по физике в 2022 году.
Главная особенность этой платформы заключается в том, что на ней размещены онлайн-курсы от ведущих российских вузов — МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ и другие.
После освоения той или иной образовательной программы вы можете получить сертификат о ее прохождении. Но учтите, что сертификат выдается только при успешной сдаче контрольных и идентификации личности.
Всего на портале свыше тысячи курсов по различным дисциплинам. Каждый из них имеет определенные сроки. Для того чтобы стать их слушателем, необходимо:
Все курсы бесплатные, никаких формальных требований к уровню образования слушателей нет.
«Московская электронная школа» — единая образовательная платформа, разработанная правительством Москвы. Она помогает «ребенку учиться, педагогу — учить, а родителям — быть в курсе процесса». В библиотеке МЭШ собран образовательный контент по всей школьной программе. В ней среди прочего есть:
Все материалы библиотеки также доступны в мобильном приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play.
Образовательный проект polka.academy («Полка») полностью посвящен великой русской литературе. Его главное достояние — 108 статей о самых важных русских книгах, список которых был составлен на основе оценок авторитетных писателей, литературоведов, издателей, критиков и преподавателей.
Каждая статья построена как увлекательная последовательность вопросов и ответов. Тексты «Полки» помогут не только получить новые знания, но и по-новому осмыслить отечественную классику. В конце каждой статьи есть ссылки на интересные тексты, аудио- и видеоматериалы, относящиеся к книге.
Также на «Полке» есть: