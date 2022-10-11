Топ-5 бесплатных образовательных платформ, которые сделают вас умнее

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В цифровую эпоху получать знания можно не только в учебных заведениях. В интернете есть множество лекций по широкому кругу тем — пространство для самообразования поистине безгранично. «Вечерняя Москва» собрала пять бесплатных образовательных платформ, которые помогут вам получить новые знания.

Arzamas

Один из самых успешных просветительских проектов, посвященный истории культуры. На платформе в основным представлены материалы по гуманитарным наукам — история, литература, искусство, философия и другие. Есть три основных раздела:

курсы — аудио- или видеолекции от известных российских ученых длительностью от 10 до 50 минут (например, «Мир средневекового человека», «Английская литература XX века», «Главные философские вопросы» и др.);

— аудио- или видеолекции от известных российских ученых длительностью от 10 до 50 минут (например, «Мир средневекового человека», «Английская литература XX века», «Главные философские вопросы» и др.); журнал — статьи на научные или околонаучные темы;

— статьи на научные или околонаучные темы; ликбезы — короткие видеоматериалы с базовой информацией («Древняя Греция за 18 минут» и др.);

— короткие видеоматериалы с базовой информацией («Древняя Греция за 18 минут» и др.); «детская комната» — материалы для образования детей.

Большинство материалов на портале Arzamas бесплатные. Однако некоторые доступны только по подписке, ее стоимость невелика — 149 рублей в месяц или 1090 рублей в год. Для пользователей разработано удобное приложение, его можно скачать в App Store и Google Play.

ПостНаука

Проект посвящен фундаментальной науке, все лекторы — академические ученые и эксперты в своей научной дисциплине. Создатели платформы отмечают, что ее задача — «освещать актуальные теории, идеи, концепции, законы и понятия в современных областях знания».

Основной раздел ПостНауки — курсы. Они представлены в видео- и текстовом формате. Здесь можно получить знания:

естественно-научные (курсы «Устройство и работа мозга», «Реликтовое излучение» и др.)

(курсы «Устройство и работа мозга», «Реликтовое излучение» и др.) технические («Математическое моделирование», «Машинное обучение» и др.)

(«Математическое моделирование», «Машинное обучение» и др.) гуманитарные («История русской литературы и литературоведения», «Якобинские восстания» и др.)

(«История русской литературы и литературоведения», «Якобинские восстания» и др.) общественные («Краткая история цивилизации», «Социология архитектуры» и др.)

Помимо курсов, также есть разделы «Игры» и «Журнал». В последнем публикуются популярные статьи на разные темы, например, здесь вам объяснят, за что вручена Нобелевская премия по физике в 2022 году.

«Открытое образование»

Главная особенность этой платформы заключается в том, что на ней размещены онлайн-курсы от ведущих российских вузов — МГУ имени М. В. Ломоносова, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ и другие.

После освоения той или иной образовательной программы вы можете получить сертификат о ее прохождении. Но учтите, что сертификат выдается только при успешной сдаче контрольных и идентификации личности.

Всего на портале свыше тысячи курсов по различным дисциплинам. Каждый из них имеет определенные сроки. Для того чтобы стать их слушателем, необходимо:

зарегистрироваться на портале «Открытое образование»;

выбрать заинтересовавший вас курс и нажать кнопку «Записаться».

Все курсы бесплатные, никаких формальных требований к уровню образования слушателей нет.

Библиотека МЭШ

«Московская электронная школа» — единая образовательная платформа, разработанная правительством Москвы. Она помогает «ребенку учиться, педагогу — учить, а родителям — быть в курсе процесса». В библиотеке МЭШ собран образовательный контент по всей школьной программе. В ней среди прочего есть:

образовательные видео;

игровые приложения;

тесты;

электронные книги;

уроки, разработанные учителями и крупнейшими российскими компаниями.

Все материалы библиотеки также доступны в мобильном приложение, которое можно скачать в App Store и Google Play.

«Полка»

Образовательный проект polka.academy («Полка») полностью посвящен великой русской литературе. Его главное достояние — 108 статей о самых важных русских книгах, список которых был составлен на основе оценок авторитетных писателей, литературоведов, издателей, критиков и преподавателей.

Каждая статья построена как увлекательная последовательность вопросов и ответов. Тексты «Полки» помогут не только получить новые знания, но и по-новому осмыслить отечественную классику. В конце каждой статьи есть ссылки на интересные тексты, аудио- и видеоматериалы, относящиеся к книге.

Также на «Полке» есть: