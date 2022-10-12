Горожане старшего поколения могут научиться создавать уникальные изделия на занятиях проекта «Московское долголетие»

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Для горожан старшего поколения, которые мечтают научиться рукоделию или ремеслу, в проекте «Московское долголетие» открыто более 600 групп по направлению «Художественно-прикладное творчество». Участники могут выбрать наиболее интересный для себя вид мастерства — шитье, вязание, валяние из шерсти, изготовление кукол, аксессуаров и многое другое.

— Одно из необычных и интересных ремесел, которое можно освоить в проекте — витражное искусство. На занятиях участники под руководством профессиональных педагогов учатся создавать собственные изделия — мозаики и витражи, выполненные в популярной технике «Тиффани». Мастер-классы в рамках проекта «Московское долголетие» проходят в Региональной общественной организации по развитию детско-юношеского спорта, физической культуры и помощи социально-незащищенным слоям населения «Возрождение».

— Любой витраж — это настоящая дизайнерская работа. Если поискать в интернете, то вы увидите, что такие изделия стоят немалых денег. На наших занятиях мы предоставляем участникам все необходимые материалы и оборудование. С собой ничего приносить не нужно, только свою творческую энергию и желание созидать, остальному научим, — рассказал руководитель общественной организации Денис Семенов.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Также он отметил, что создание витражей объединяет в себе творческую составляющую и ручной труд, которые помогают отвлечься и развивают мелкую моторику рук. Участники самостоятельно решают какое изделие будут делать. Создают эскиз, специальные выкройки для стекла, а затем переходят к непосредственному изготовлению — нарезают детали, обтачивают и склеивают.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Москвичи старшего поколения рассказывают, что на первый взгляд сделать изделие из стекла — это сложная задача, но в процессе обучения каждый создает свой уникальный экспонат.

— На занятиях я впервые взяла в руки стеклорез. Сначала думала, что у меня ничего не получится, но увидев работы других участников, всё-таки решила попробовать. Сейчас у меня уже несколько изделий, которые сделала самостоятельно и очень горжусь собой. С нетерпением жду каждое занятие — здесь у меня появились друзья. Также могу погрузиться в мир творчества и отвлечься от хлопот, — отметила участница проекта Елена Мамонова.

В процессе обучения москвичи создают авторские предметы, которые могут дополнить интерьер квартиры или стать хорошим подарком для близких.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

СПРАВКА

Записаться на занятия по витражному искусству можно, обратившись в территориальный центр социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте mos.ru/age в разделе «Как стать участником».

Занятия по витражному искусству проходят в группах G-02052105 и G-02054097 в мастерских в РОО ДЮСиФК «Возрождение».