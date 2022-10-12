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Горожане старшего поколения могут научиться создавать уникальные изделия на занятиях проекта «Московское долголетие»

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Горожане старшего поколения могут научиться создавать уникальные изделия на занятиях проекта «Московское долголетие»
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Для горожан старшего поколения, которые мечтают научиться рукоделию или ремеслу, в проекте «Московское долголетие» открыто более 600 групп по направлению «Художественно-прикладное творчество». Участники могут выбрать наиболее интересный для себя вид мастерства — шитье, вязание, валяние из шерсти, изготовление кукол, аксессуаров и многое другое.

— Одно из необычных и интересных ремесел, которое можно освоить в проекте — витражное искусство. На занятиях участники под руководством профессиональных педагогов учатся создавать собственные изделия — мозаики и витражи, выполненные в популярной технике «Тиффани». Мастер-классы в рамках проекта «Московское долголетие» проходят в Региональной общественной организации по развитию детско-юношеского спорта, физической культуры и помощи социально-незащищенным слоям населения «Возрождение».

— Любой витраж — это настоящая дизайнерская работа. Если поискать в интернете, то вы увидите, что такие изделия стоят немалых денег. На наших занятиях мы предоставляем участникам все необходимые материалы и оборудование. С собой ничего приносить не нужно, только свою творческую энергию и желание созидать, остальному научим, — рассказал руководитель общественной организации Денис Семенов.

Горожане старшего поколения могут научиться создавать уникальные изделия на занятиях проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Также он отметил, что создание витражей объединяет в себе творческую составляющую и ручной труд, которые помогают отвлечься и развивают мелкую моторику рук. Участники самостоятельно решают какое изделие будут делать. Создают эскиз, специальные выкройки для стекла, а затем переходят к непосредственному изготовлению — нарезают детали, обтачивают и склеивают.

Горожане старшего поколения могут научиться создавать уникальные изделия на занятиях проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Москвичи старшего поколения рассказывают, что на первый взгляд сделать изделие из стекла — это сложная задача, но в процессе обучения каждый создает свой уникальный экспонат.

— На занятиях я впервые взяла в руки стеклорез. Сначала думала, что у меня ничего не получится, но увидев работы других участников, всё-таки решила попробовать. Сейчас у меня уже несколько изделий, которые сделала самостоятельно и очень горжусь собой. С нетерпением жду каждое занятие — здесь у меня появились друзья. Также могу погрузиться в мир творчества и отвлечься от хлопот, — отметила участница проекта Елена Мамонова.

В процессе обучения москвичи создают авторские предметы, которые могут дополнить интерьер квартиры или стать хорошим подарком для близких.

Горожане старшего поколения могут научиться создавать уникальные изделия на занятиях проекта «Московское долголетие» Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

СПРАВКА

Записаться на занятия по витражному искусству можно, обратившись в территориальный центр социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте mos.ru/age в разделе «Как стать участником».

Занятия по витражному искусству проходят в группах G-02052105 и G-02054097 в мастерских в РОО ДЮСиФК «Возрождение».

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