Бабушка научила внука варить металл: итоги конкурса профессиональных компетенций «Лучший сварщик — 2022»

Победители конкурса профессиональных компетенций «Лучший сварщик — 2022» Валерий Аниканов и его бабушка Анна Аниканова. Они представители династии сварщиков / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

13 октября подвели итоги конкурса профессиональных компетенций «Лучший сварщик — 2022». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с победителями.

Первый этап конкурса — теоретический экзамен. Как в колледже, у участников проверяют знание правил пользования сварочным аппаратом. Второй, решающий этап — практический. Участники должны сварить между собой два железных кольца, а компетентное жюри — специалисты предприятий — оценить безупречность их сварных швов.

— Лучший профессионал — тот, кто владеет технологией сварки, хорошо, качественно и быстро делает свою работу, — отметил представитель жюри, руководитель центра подготовки сварки одного из машиностроительных подмосковных заводов, Алексей Аверьянов. — Сварщик — очень востребованная профессия, и мы очень ждем молодых специалистов на заводах России.

Лучшей среди сварщиков в номинации «Женщина-преподаватель (практик)» признали Анну Аниканову, преподавателя из колледжа «Московия».

— Я пришла в профессию 45 лет назад. Потому что хотела разделять увлечения своего мужа, я его очень сильно любила. Я стала интересоваться тем же, чем он — охотой, рыбалкой, техникой, — и пошла учиться на сварщика, — объясняет Анна Аниканова. — Мы работали вместе 28 лет на севере, на строительстве нефте- и газопроводов. 12 лет назад мужа не стало, и я занялась преподаванием. Начала работать в колледже «Московия».

По словам Анны, она очень любит работу в колледже, ценит студентов, которые заинтересованы в обучении. Ей нравится делиться с ними своим опытом. Анна вдохновляет молодых специалистов: они побеждают в профессиональных конкурсах и чемпионатах.

— Девчонки, кстати, как и в мое время, продолжают приходить обучаться на сварщиков, — добавляет Анна Аниканова. — Обычно в колледже в группе из 25 студентов обязательно наберется хотя бы пять-шесть девочек.

Победителем в номинации «Лучший молодой сварщик» стал внук Анны Аникановой, Валерий Аниканов. Профессиональный пример перед глазами не только в лице бабушки, но и его отца. Валерий — младший представитель династии сварщиков, ему 16 лет. Он обучается в колледже и по-настоящему влюблен в свою профессию.

— Впервые я взял в руки сварочный аппарат, когда мне было 11 лет, — делится Валерий Аниканов. — Я трачу на учебу очень много своего времени, и для меня важно быть хорошим профессионалом, поэтому и хотелось поучаствовать в конкурсе.

Конкурс «Лучший сварщик» прошел в рамках 21-й Международной выставки сварочных материалов, оборудования и технологий. Ведущие производители представили свои лучшие аппараты. Например, самоходный гусеничный сварочный агрегат, необходимый для строительства и ремонта трубопроводов. Он позволяет проводить сварку при температуре воздуха от минус 40 до плюс 45 градусов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Подкопаев, руководитель оргкомитета выставки, член научно–технического совета при Минпромторге РФ по развитию сварки:

— Это лучшая выставка в России, посвященная сварке. Прошли замечательные конкурсы, а еще в этом году у нас появилась новая номинация «Женщина в сварке». Контролировали качество работ представители одного из ведущих предприятий — машиностроительного завода, который изготавливает атомные реакторы.