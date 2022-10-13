Бабушка научила внука варить металл: итоги конкурса профессиональных компетенций «Лучший сварщик — 2022»

13 октября подвели итоги конкурса профессиональных компетенций «Лучший сварщик — 2022». Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с победителями.
Первый этап конкурса — теоретический экзамен. Как в колледже, у участников проверяют знание правил пользования сварочным аппаратом. Второй, решающий этап — практический. Участники должны сварить между собой два железных кольца, а компетентное жюри — специалисты предприятий — оценить безупречность их сварных швов.
— Лучший профессионал — тот, кто владеет технологией сварки, хорошо, качественно и быстро делает свою работу, — отметил представитель жюри, руководитель центра подготовки сварки одного из машиностроительных подмосковных заводов, Алексей Аверьянов. — Сварщик — очень востребованная профессия, и мы очень ждем молодых специалистов на заводах России.
Лучшей среди сварщиков в номинации «Женщина-преподаватель (практик)» признали Анну Аниканову, преподавателя из колледжа «Московия».
— Я пришла в профессию 45 лет назад. Потому что хотела разделять увлечения своего мужа, я его очень сильно любила. Я стала интересоваться тем же, чем он — охотой, рыбалкой, техникой, — и пошла учиться на сварщика, — объясняет Анна Аниканова. — Мы работали вместе 28 лет на севере, на строительстве нефте- и газопроводов. 12 лет назад мужа не стало, и я занялась преподаванием. Начала работать в колледже «Московия».
По словам Анны, она очень любит работу в колледже, ценит студентов, которые заинтересованы в обучении. Ей нравится делиться с ними своим опытом. Анна вдохновляет молодых специалистов: они побеждают в профессиональных конкурсах и чемпионатах.
— Девчонки, кстати, как и в мое время, продолжают приходить обучаться на сварщиков, — добавляет Анна Аниканова. — Обычно в колледже в группе из 25 студентов обязательно наберется хотя бы пять-шесть девочек.
Победителем в номинации «Лучший молодой сварщик» стал внук Анны Аникановой, Валерий Аниканов. Профессиональный пример перед глазами не только в лице бабушки, но и его отца. Валерий — младший представитель династии сварщиков, ему 16 лет. Он обучается в колледже и по-настоящему влюблен в свою профессию.
— Впервые я взял в руки сварочный аппарат, когда мне было 11 лет, — делится Валерий Аниканов. — Я трачу на учебу очень много своего времени, и для меня важно быть хорошим профессионалом, поэтому и хотелось поучаствовать в конкурсе.
Конкурс «Лучший сварщик» прошел в рамках 21-й Международной выставки сварочных материалов, оборудования и технологий. Ведущие производители представили свои лучшие аппараты. Например, самоходный гусеничный сварочный агрегат, необходимый для строительства и ремонта трубопроводов. Он позволяет проводить сварку при температуре воздуха от минус 40 до плюс 45 градусов.
Юрий Подкопаев, руководитель оргкомитета выставки, член научно–технического совета при Минпромторге РФ по развитию сварки:
— Это лучшая выставка в России, посвященная сварке. Прошли замечательные конкурсы, а еще в этом году у нас появилась новая номинация «Женщина в сварке». Контролировали качество работ представители одного из ведущих предприятий — машиностроительного завода, который изготавливает атомные реакторы.