Скорая помощь по новому стандарту

Фото: Анатолий Цимбалюк/ Вечерняя Москва

В столице идет формирование сети скоропомощных стационарных комплексов (ССК) с уникальным медицинским оборудованием. Уже в течение первых часов после госпитализации пациенты из любого района Москвы смогут максимально оперативно получить всю необходимую помощь. Шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу уже в следующем году. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, это будут современные стационары с приемным отделениями, операционными, реанимацией и тысячами единиц новейшего оборудования. Медицинские учреждения для их размещения выбирали так, чтобы пациенты из любого района Москвы могли получить помощь максимально оперативно.

Среди них — скоропомощной стационарный комплекс на территории ГКБ имени С. П. Боткина. Городская клиническая больница имени С. П. Боткина — одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений столицы. Ежегодно здесь проходят лечение более 100 тысяч стационарных пациентов.

Фото: Анатолий Цимбалюк/ Вечерняя Москва

Общая площадь нового комплекса составит порядка 16 тысяч квадратных метров, а строительная готовность лечебного учреждения оценивается в 70 процентов. Здание возводят по индивидуальному проекту, учитывая уже сложившийся архитектурный облик больницы.

— Пациентов будут доставлять не только на скорых, но и на вертолетах — посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса. Для въезда машин скорой помощи будет организован въездной отапливаемый тамбур, который рассчитан на одновременный заезд четырех машин, при чрезвычайной ситуации возможен подъезд шести автомобилей, — отмечает глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В новом комплексе оказание экстренной помощи будет осуществляться по новому стандарту. По медицинской технологии пациенты из приемного отделения будут распределяться по функциональным зонам: красная зона — для тяжелых больных; желтая — для пациентов средней тяжести; зеленая — для основных пациентов. Помощь пациентам будут оказывать по принципу «врач к пациенту», когда все диагностические процедуры и осмотры выполняются без перемещения по кабинетам — сразу у постели больного.

Фото: Анатолий Цимбалюк/ Вечерняя Москва

В здании комплекса разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс будет оснащен современным медицинским оборудованием в количестве 1600 единиц.

Для удобства врачей и пациентов проектом обустроят отапливаемые переходы во все корпуса. Благодаря им врачи и пациенты смогу перемещаться между корпусами без выхода на улицу, а существующие больничные корпуса будут связаны в единую больничную сеть.

Фото: Анатолий Цимбалюк/ Вечерняя Москва

Для родственников пациентов создадут все необходимые условия ожидания: комфортные комнаты для бесед с врачами, кабинеты психологической поддержки, кафе. Для медиков оборудуют уютные комнаты для отдыха и приема пищи.

— Как ранее отмечал мэр Москвы С. С. Собянин, строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства, — отмечает Рафик Загрутдинов.