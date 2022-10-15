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Врач рассказала, как не набрать лишний вес осенью и зимой

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказала, как не набрать лишний вес осенью и зимой
Фото: depositphotos

За последние десять лет в России в два раза увеличился процент людей с лишним весом. Об этом 10 октября заявили в Минздраве РФ. Причин тому множество. Одна из них — осенняя хандра. «Вечерняя Москва» узнала, как бороться с лишними килограммами в этот период.

«Нет» перекусам!

Одна из причин набора веса осенью — желание в этот период есть больше, чем летом, считает врач Галина Маханькова.

— В холодное время года мы стремимся согреться с помощью еды. Это один из древних инстинктов человека. Ухудшение настроения, которое может вызвать непогода, влияет на тягу к сладостям. Старайтесь не прибегать к быстрым перекусам в виде фастфуда и есть пять раз в день, но лучше — небольшими порциями, — рассказала «ВМ» эксперт.

Гуляйте чаще

Другая причина в том, что осенью мы меньше двигаемся.

— Советую приучать себя ходить пешком, хотя бы на небольшие расстояния, в любое время года. Так вы сможете поддерживать себя в хорошей форме и сохранить хотя бы приблизительно ту норму шагов, которая была летом, — пояснила эксперт.

Проверь гормоны

Причины набора веса осенью могут быть куда серьезнее, чем кажется — например, из-за смены погодных условий могут произойти гормональные изменения.

Врач рекомендует сдать анализы на гормоны роста, щитовидной железы, уровень гемоглобина и холестерина в крови.

— Если вы испытываете сильный стресс или находитесь в депрессии, то организм начинает защищаться — и набирает килограммы. Не мучайте себя голоданием, а обратитесь к врачу, который подберет вам подходящую диету, — добавила врач.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алия Бакеева, диетолог:

— Осенью стоит относиться к своему питанию более внимательно. Например, включать в рацион больше витаминов и продуктов со средней жирностью. Это молоко, кефир, сыр и картофель, в котором содержится много фосфора и калия. Не пренебрегайте натуральными сладостями — мед, сухофрукты.

ЦИФРА

5 килограммов в среднем набирает человек за весь осенний период с сентября по ноябрь.

Врач рассказала, как не набрать лишний вес осенью и зимой Фото: Unsplash

Тыква поможет похудеть

Экстремальные диеты могут привести к серьезным последствиям. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Пасецкой, как правильно худеть осенью, чтобы не нанести вред своему организму.

Врач уверена, что, несмотря на тучки за окном и невысокие показатели термометра, мотивировать свой организм на правильную работу и похудение — задача выполнимая.

Уделите внимание сну

Следите за тем, как и сколько вы спите.

— Старайтесь ложиться в одно и то же время. А еще лучше — в этот период спать дольше на один час. Так вы будете чувствовать себя гораздо лучше, что хорошо скажется на вашем настроении. А оно, как известно, напрямую связано с желанием поесть, — комментирует специалист.

Добавьте в рацион сезонные продукты

Важно есть яблоки, морковь, капусту и особенно тыкву. Последняя обладает множеством полезных свойств, а еще из нее получаются отличные диетические блюда.

— Можно сделать кашу из тыквы или тыквенный суп — это отличные блюда, которые помогут организму получить необходимые вещества и улучшить метаболизм, чтобы вес ушел быстрее, — добавила диетолог.

Не забывайте пить воду

В холодное время года организм реже посылает нам сигналы жажды, но продолжает обезвоживаться с той же скоростью, что и при жаре.

— Всегда начинайте день со стакана воды. Чтобы, так сказать, запустить обменные процессы. А уж осенью и зимой, когда организм как бы впадает в спячку, это особенно необходимо.

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