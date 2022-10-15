Женщину украшает скафандр: Анна Кикина стала шестой россиянкой, покорившей космос

Фото: Дмитрий Петелин / ТАСС

С американского космодрома на мысе Канаверал запустили корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. На его борту вместе с двумя американцами и японцем — россиянка Анна Кикина. «Вечерняя Москва» узнала, что отличает единственную женщину в отряде космонавтов Роскосмоса.

Корабль Crew Dragon запустили 5 октября, а через 29 часов он достиг МКС. Вместе с Анной Кикиной в космос отправились японец Коити Ваката и американцы Джош Кассада и Николь Манн.

Два высших

Единственной участнице российского звездного отряда 38 лет. Анна в школе посещала класс «юный спасатель». В 2005 году окончила курсы при МЧС — выучилась на инструктора по обучению основам первой помощи.

У Кикиной два высших образования — по специальностям «инженер-гидротехник» и «экономист-менеджер». Кроме того, Анна — мастер спорта по рафтингу и полиатлону (многоборье). Увлекается гребным слаломом, любит лыжи. 153 раза она бесстрашно прыгала с парашютом.

Работала на радио

В биографии Анны Кикиной была работа гидом на Алтае, а еще — ведущей радиопередач и программным директором радиостанции.

Однако эта страница жизни осталась позади, когда девушка решила поучаствовать в открытом конкурсе и попала в отряд космонавтов России.

Взяла фото близких

Известно, что каждый космонавт может взять в полет не более килограмма личных вещей. Анна захватила с собой фото близких, а еще — «заряд бодрости» и «хорошее настроение».

Кстати, муж Кикиной — тренер-преподаватель в Центре подготовки космонавтов. Еще у девушки есть два брата — Константин и Михаил.

Была прообразом куклы

В 2021 году появилась кукла-космонавт, на этот образ ее создателей вдохновила Анна. Выпустили игрушку, кстати, в серии «Вдохновляющие женщины». У куклы есть комбинезон для тренировок, а еще космический скафандр типа «Орлан» — совсем как настоящий.

Анна Кикина говорит, что мечты стать космонавтом в детстве у нее не было. Главное, по ее словам, чтобы дети понимали, что могут выбрать себе любую профессию — по душе.

Все наши

Валентина Терешкова

Первая в мире женщина, полетевшая к звездам. Это было 16 июня 1963 года. При этом близкие Валентины думали, что она уехала на соревнования парашютистов.

Светлана Савицкая

Первая женщина, вышедшая в открытый космос. Это было 25 июля 1984 года. Всего за плечами Светланы два космических полета — в сумме они длились 19 дней.

Елена Кондакова

Ей принадлежит другой рекорд — была в космосе дольше всех российских женщин-космонавтов. 169 дней на орбите!

Елена Серова

26 сентября 2016 года начался ее полет, продлившийся пять месяцев. Елена, единственная из женщин, не стригла волосы перед тем, как отправиться в космос.

Юлия Пересильд

Первая актриса, побывавшая в космосе. Пересильд отправилась на МКС 5 октября 2021 года и провела там 12 дней.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Серова, космонавт-испытатель:

— Женщин в космосе меньше, чем мужчин. Повлияла в том числе Великая Отечественная война — так как население в ходе ее сократилось, был дан негласный указ женщин беречь, не пускать в серьезные профессии. Хотя наши женщины-летчицы справлялись со многими сложностями. Что касается программы подготовки — и у нас, и в Америке она одинакова для мужчин и женщин. В эту профессию и мужчина попадает не каждый — требования очень жесткие. Необходимо быть и инженером, и ученым, и немного спортсменом, быть полностью здоровым.