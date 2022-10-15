Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Надежда Бабкина: «Порядок у меня четкий»

Динара Кафискина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Надежда Бабкина: «Порядок у меня четкий»
Надежда Бабкина на фотосессии, посвященной новой шоу-программе «Голоса вселенной» / Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина вместе со своим коллективом открыла сезон в театре «Русская песня». С артисткой побеседовала корреспондент «Вечерней Москвы».

— Надежда Георгиевна, расскажите о том, как прошло открытие театрального сезона?

— Решили отметить его сразу двумя спектаклями. Днем показали премьеру музыкальной сказки для детей и их родителей «Муха-Цокотуха и ее друзья», а вечером — одну из лучших и любимых постановок театра «Русская песня» — «За двумя зайцами». В перерыве между показами сотрудникам театра и его солистам вручили благодарственные письма от Министерства культуры Республики Крым за организацию и проведение Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в этом регионе.

— Чем собираетесь радовать зрителей в предстоящем сезоне?

— Готовим две премьеры в совершенно разных жанрах. Первая называется «Очень веселые ребята» в постановке Нины Чусовой. Действие происходит в советском санатории, куда приезжает киногруппа для того, чтобы снимать фильм, а актеров нет, тогда как картину нужно создать в рекордные сроки и сдать отснятые материалы в Госкино. Киношникам ничего не остается, кроме как задействовать в съемках сотрудников санатория — врачей, медсестер, нянечек, санитарок, участвующих в творческой самодеятельности, и даже отдыхающих.

Я играю начальницу по фамилии Бывалова, которая считает, что настоящих талантов среди служащих и тех, кто находится на отдыхе, нет. Ее все побаиваются, потому решают снимать фильм тайком. В итоге получается, что местная самодеятельность куда талантливей не приехавших вовремя профессиональных артистов.

Все эти хитросплетения сопровождаются массой забавных коллизий, невероятными сюжетными поворотами и замечательным юмором. Одну из главных ролей играет народная артистка России Олеся Железняк.

Вторая премьера — «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову. Актерский состав пока бережем в тайне от всех, но это будут звезды театра и кино первой величины. Безусловно, мы не стали делать спектакль продолжительностью в пять и более часов, хотя масштаб произведения подразумевает вдумчивость и подробное высказывание.

Постановщиком «Тихого Дона» стал Дмитрий Петрунь, поставивший на сцене театра «Русская песня» спектакль «Калина красная». Мы рассказываем о том, как формируется человек, живущий в казачьей станице, как испытывает его жизнь, отправляя на войну.

В драматургическую канву спектакля, конечно, включен песенный материал. Преимущественно это казачьи композиции, создающие на сцене атмосферу станицы. Казаки петь всегда любили — и в быту, и в походе. Как и в романе Михаила Шолохова, мы затрагиваем тему любви, измены, трагедии народа.

— Насколько популярна сейчас та музыка, которую исполняет ансамбль «Русская песня»?

— Она вне времени, как произведения Петра Чайковского, Александра Пушкина... Именно поэтому публика любит театр «Русская песня» — за полноценные и масштабные постановки. Не важно, о какой эпохе спектакль, городские жители в центре сюжета или деревенские. Главное, что мы работаем с вневременным песенным и драматургическим материалом, даем зрителю прикоснуться к истокам, национальным ценностям и традициям, народной культуре, которые на долгие годы были отброшены в сторону.

— Аналогов вашему театру фольклора нет ни в Европе, ни в Америке. Как вообще пришла идея его создания?

— Признаюсь, руководителем становиться я не планировала, ничего специально для этого не делала. Просто однажды кто-то из девчонок во время посиделок в общежитии вдруг предложил сколотить ансамбль. Возник вопрос — кого назначить главным? И все в один голос сказали: «Надьку!» Я думала, что побуду начальницей месяцок, а потом доверю это дело следующему, и так по очереди. В общем, согласилась.

Надежда Бабкина: «Порядок у меня четкий» Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

— Азы руководства коллективом постигали методом проб и ошибок?

— Так и было. В новое дело окунулась с головой и потом много раз по ней же и получала... Но все равно шла дальше и не думала отступать. А когда через месяц срок руководства истек и следовало передать бразды правления в другие руки, мои товарищи вдруг заявили: «Надька, у тебя так здорово получается, давай-ка еще месяц на этой должности потрудись!»

Так миновал год, следом — еще один… И вот уже пошел 46-й как руковожу ансамблем и театром «Русская песня». Впряглась в этот воз на всю жизнь, о чем, когда коллектив в общежитии только зарождался, конечно, не подозревала.

— Вы как–то сказали, что быть руководителем — мужская работа. Как удается вам с ней справляться?

— Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Любой коллектив, сплошь состоящий из творчески одаренных людей, — сложнейший механизм, каждая деталь которого требует отдельного подхода. Как руководитель я обязана создать условия для его бесперебойной работы. Здесь мой колхоз, и я в нем — председатель. Когда механизм отлажен, он работает четко. В этом и заключается задача — настроить, отладить, направить в нужное русло.

Все, кто трудится со мной, видят, что с меня самой семь потов сойдет на репетиции, пока не добьюсь нужного результата и песня не зазвучит как надо.

Люди валятся с ног, а я — нет. Выдержать заданный мной темп способен далеко не каждый. Тот, кто не может, кто не справляется с моральной и физической нагрузкой, уходит. На смену им берем других, которые тянут.

— В работе вы строги и требовательны?

— Порядок у меня четкий, железный. Я могу громко покричать, приструнить, но и обнять, приласкать, накормить и обогреть.

Жесткий руководитель не всем нравится, но как иначе добиться моментальной реакции?..

— Характер у вас бойцовский. Он такой с рождения?

— Мои родители говорили, что я по ошибке девочкой родилась. Но быть ей мне всегда нравилось. И хоть я и была очень послушной, как у нас, казаков, заведено, но самостоятельность в принятии решений проявляла. За это наказывали мощно, однако не сломили. А самым независимым поступком стал мой переезд в Москву.

Надежда Бабкина: «Порядок у меня четкий» Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

— В спектакле «Горько», который идет на сцене вашего театра, вы предстали в роли мужчины. Как вам далась эта роль?

— Когда я в «Русской песне» стала петь мужской репертуар, вдруг осознала, что когда-нибудь придется и сыграть представителя сильного пола.

Первый звоночек пришел от Светланы Дружининой. Я пригласила ее к нам в театр на постановку, она ответила: «Согласна. Только тебе достанется мужская роль». Я промолчала. «Почему не удивляешься?» — спросила Светлана. «А я давно знала, что такое однажды произойдет», — таков был мой ответ. Но пока Дружинина очень занята на съемках «Гардемаринов», ждем, когда освободится. Тем временем к нам в театр пришел режиссер Роман Самгин. Говорит мне: «Будете играть грека». Долго создавали маску наподобие райкинских. Но не буду раскрывать всю интригу. Приходите, сами увидите.

— В репертуаре театра «Русская песня» много музыкально-драматических спектаклей. Вы участвуете почти во всех. У вас отлично получается совмещать пение и актерскую деятельность.

— Она ведь связана с вокалом. Как говорили в народе, «песню нужно играть», а не просто исполнять. Если так, значит, ты должен представить некий образ. В театре у меня их целая галерея. Я участвую в спектаклях по Куприну и Шукшину, Чехову и Зощенко... Однако мои любимые роли — гоголевские Солоха и Императрица из спектакля «Ночь перед Рождеством».

В одной постановке я появляюсь перед зрителями в двух совершенно разных образах, и это удовольствие перевоплощаться не сравнимо ни с чем.

— Ансамблю «Русская песня» более 45 лет. Как удается быть на плаву?

— Надо просто честно делать свое дело. Конечно, 45 лет — срок большой. У нас мало таких творческих единиц, которые держат руку на пульсе и были бы так долго востребованы. Но я никогда не ставила цели построить некую пирамиду, взобраться на ее вершину и праздно там сидеть. Мне вообще кажется, что она еще очень далека. Поэтому мы потихоньку по ступенькам поднимаемся и держим свою планку.

Знаменитости Надежда Бабкина театр «Русская песня» Интервью
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте