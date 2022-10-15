Надежда Бабкина: «Порядок у меня четкий»

Надежда Бабкина на фотосессии, посвященной новой шоу-программе «Голоса вселенной» / Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина вместе со своим коллективом открыла сезон в театре «Русская песня». С артисткой побеседовала корреспондент «Вечерней Москвы».

— Надежда Георгиевна, расскажите о том, как прошло открытие театрального сезона?

— Решили отметить его сразу двумя спектаклями. Днем показали премьеру музыкальной сказки для детей и их родителей «Муха-Цокотуха и ее друзья», а вечером — одну из лучших и любимых постановок театра «Русская песня» — «За двумя зайцами». В перерыве между показами сотрудникам театра и его солистам вручили благодарственные письма от Министерства культуры Республики Крым за организацию и проведение Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» в этом регионе.

— Чем собираетесь радовать зрителей в предстоящем сезоне?

— Готовим две премьеры в совершенно разных жанрах. Первая называется «Очень веселые ребята» в постановке Нины Чусовой. Действие происходит в советском санатории, куда приезжает киногруппа для того, чтобы снимать фильм, а актеров нет, тогда как картину нужно создать в рекордные сроки и сдать отснятые материалы в Госкино. Киношникам ничего не остается, кроме как задействовать в съемках сотрудников санатория — врачей, медсестер, нянечек, санитарок, участвующих в творческой самодеятельности, и даже отдыхающих.

Я играю начальницу по фамилии Бывалова, которая считает, что настоящих талантов среди служащих и тех, кто находится на отдыхе, нет. Ее все побаиваются, потому решают снимать фильм тайком. В итоге получается, что местная самодеятельность куда талантливей не приехавших вовремя профессиональных артистов.

Все эти хитросплетения сопровождаются массой забавных коллизий, невероятными сюжетными поворотами и замечательным юмором. Одну из главных ролей играет народная артистка России Олеся Железняк.

Вторая премьера — «Тихий Дон» по Михаилу Шолохову. Актерский состав пока бережем в тайне от всех, но это будут звезды театра и кино первой величины. Безусловно, мы не стали делать спектакль продолжительностью в пять и более часов, хотя масштаб произведения подразумевает вдумчивость и подробное высказывание.

Постановщиком «Тихого Дона» стал Дмитрий Петрунь, поставивший на сцене театра «Русская песня» спектакль «Калина красная». Мы рассказываем о том, как формируется человек, живущий в казачьей станице, как испытывает его жизнь, отправляя на войну.

В драматургическую канву спектакля, конечно, включен песенный материал. Преимущественно это казачьи композиции, создающие на сцене атмосферу станицы. Казаки петь всегда любили — и в быту, и в походе. Как и в романе Михаила Шолохова, мы затрагиваем тему любви, измены, трагедии народа.

— Насколько популярна сейчас та музыка, которую исполняет ансамбль «Русская песня»?

— Она вне времени, как произведения Петра Чайковского, Александра Пушкина... Именно поэтому публика любит театр «Русская песня» — за полноценные и масштабные постановки. Не важно, о какой эпохе спектакль, городские жители в центре сюжета или деревенские. Главное, что мы работаем с вневременным песенным и драматургическим материалом, даем зрителю прикоснуться к истокам, национальным ценностям и традициям, народной культуре, которые на долгие годы были отброшены в сторону.

— Аналогов вашему театру фольклора нет ни в Европе, ни в Америке. Как вообще пришла идея его создания?

— Признаюсь, руководителем становиться я не планировала, ничего специально для этого не делала. Просто однажды кто-то из девчонок во время посиделок в общежитии вдруг предложил сколотить ансамбль. Возник вопрос — кого назначить главным? И все в один голос сказали: «Надьку!» Я думала, что побуду начальницей месяцок, а потом доверю это дело следующему, и так по очереди. В общем, согласилась.

Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

— Азы руководства коллективом постигали методом проб и ошибок?

— Так и было. В новое дело окунулась с головой и потом много раз по ней же и получала... Но все равно шла дальше и не думала отступать. А когда через месяц срок руководства истек и следовало передать бразды правления в другие руки, мои товарищи вдруг заявили: «Надька, у тебя так здорово получается, давай-ка еще месяц на этой должности потрудись!»

Так миновал год, следом — еще один… И вот уже пошел 46-й как руковожу ансамблем и театром «Русская песня». Впряглась в этот воз на всю жизнь, о чем, когда коллектив в общежитии только зарождался, конечно, не подозревала.

— Вы как–то сказали, что быть руководителем — мужская работа. Как удается вам с ней справляться?

— Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Любой коллектив, сплошь состоящий из творчески одаренных людей, — сложнейший механизм, каждая деталь которого требует отдельного подхода. Как руководитель я обязана создать условия для его бесперебойной работы. Здесь мой колхоз, и я в нем — председатель. Когда механизм отлажен, он работает четко. В этом и заключается задача — настроить, отладить, направить в нужное русло.

Все, кто трудится со мной, видят, что с меня самой семь потов сойдет на репетиции, пока не добьюсь нужного результата и песня не зазвучит как надо.

Люди валятся с ног, а я — нет. Выдержать заданный мной темп способен далеко не каждый. Тот, кто не может, кто не справляется с моральной и физической нагрузкой, уходит. На смену им берем других, которые тянут.

— В работе вы строги и требовательны?

— Порядок у меня четкий, железный. Я могу громко покричать, приструнить, но и обнять, приласкать, накормить и обогреть.

Жесткий руководитель не всем нравится, но как иначе добиться моментальной реакции?..

— Характер у вас бойцовский. Он такой с рождения?

— Мои родители говорили, что я по ошибке девочкой родилась. Но быть ей мне всегда нравилось. И хоть я и была очень послушной, как у нас, казаков, заведено, но самостоятельность в принятии решений проявляла. За это наказывали мощно, однако не сломили. А самым независимым поступком стал мой переезд в Москву.

Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

— В спектакле «Горько», который идет на сцене вашего театра, вы предстали в роли мужчины. Как вам далась эта роль?

— Когда я в «Русской песне» стала петь мужской репертуар, вдруг осознала, что когда-нибудь придется и сыграть представителя сильного пола.

Первый звоночек пришел от Светланы Дружининой. Я пригласила ее к нам в театр на постановку, она ответила: «Согласна. Только тебе достанется мужская роль». Я промолчала. «Почему не удивляешься?» — спросила Светлана. «А я давно знала, что такое однажды произойдет», — таков был мой ответ. Но пока Дружинина очень занята на съемках «Гардемаринов», ждем, когда освободится. Тем временем к нам в театр пришел режиссер Роман Самгин. Говорит мне: «Будете играть грека». Долго создавали маску наподобие райкинских. Но не буду раскрывать всю интригу. Приходите, сами увидите.

— В репертуаре театра «Русская песня» много музыкально-драматических спектаклей. Вы участвуете почти во всех. У вас отлично получается совмещать пение и актерскую деятельность.

— Она ведь связана с вокалом. Как говорили в народе, «песню нужно играть», а не просто исполнять. Если так, значит, ты должен представить некий образ. В театре у меня их целая галерея. Я участвую в спектаклях по Куприну и Шукшину, Чехову и Зощенко... Однако мои любимые роли — гоголевские Солоха и Императрица из спектакля «Ночь перед Рождеством».

В одной постановке я появляюсь перед зрителями в двух совершенно разных образах, и это удовольствие перевоплощаться не сравнимо ни с чем.

— Ансамблю «Русская песня» более 45 лет. Как удается быть на плаву?

— Надо просто честно делать свое дело. Конечно, 45 лет — срок большой. У нас мало таких творческих единиц, которые держат руку на пульсе и были бы так долго востребованы. Но я никогда не ставила цели построить некую пирамиду, взобраться на ее вершину и праздно там сидеть. Мне вообще кажется, что она еще очень далека. Поэтому мы потихоньку по ступенькам поднимаемся и держим свою планку.