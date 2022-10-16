Просто посылала куда подальше: Ирина Алферова — о роли в «Хождении по мукам», любви и испытаниях

Актриса Ирина Алферова на премьере фильма «Последнее испытание» в Большом зале киноцентра «Октябрь» в Москве / Фото: РИА Новости

Ирина Алферова стала не просто популярной после съемок в фильме «Хождение по мукам»: к актрисе пришла всесоюзная известность.

Сорок пять лет назад, 19 октября 1977 года, на отечественном кинонебосклоне зажглась новая яркая звезда по имени Ирина Алферова. Именно тогда состоялась премьера телевизионного фильма «Хождение по мукам», снятого режиссером Василием Ордынским по одноименному роману Алексея Толстого, в котором актрисе досталась роль Даши Булавиной.

Народная артистка России Ирина Алферова рассказала читателям «Вечерней Москвы» о том, как она попала в легендарную картину.

— Ирина Ивановна, почему выбор Василия Ордынского пал именно на вас — студентку четвертого курса ГИТИСа?

— Раньше на роль брали только после бесконечного количества кинопроб. Но сначала ассистенты ходили по театрам, искали. Меня увидели в институте и пригласили на пробы. Причем не все из моих проб были удачные. Но я была юная, светлая и чистая… И Василий Сергеевич это сразу заметил.

А я сначала даже не хотела идти на пробы. Мечтала о театре, сцене и искренне считала, что кино — это разврат. И все это режиссер сразу прочел у меня на лице. «Когда ты вошла и посмотрела на меня, я понял, что вошла Даша», — рассказывал он позже. «Хождение по мукам» было его любимым произведением, и он очень мечтал о постановке.

— Трудно ли проходило утверждение?

— Знаете, на такие роли, как правило, всегда пробуется очень много актеров. Но режиссеру не нравилось то, что они все хотели... играть. А ему нужен был в первую очередь человек, а потом уже актриса.

Так, с Катей (по фильму Катя Булавина — сестра героини Ирины Алферовой. — «ВМ») вообще была «трагедия». «Если войдет женщина, именно — беспомощная женщина, а не актриса — не важно, как она играет, я ее утвержу!» — сказал Ордынский. И вошла Пенкина. (Роль Кати стала дипломной работой выпускницы Минского театрального института Светланы Пенкиной. — «ВМ») Она очень долго, с какими-то пересадками добиралась в Москву, поэтому, когда вошла, села на стул и зарыдала.

И все! Ордынский был сражен. Он оказался прав. Катя должна была быть просто женщиной! Я тоже не люблю, когда в кино просто играют. Это очень видно. Какое счастье, если в человеке есть какие-то ценные черты характера, которыми можно обогатить роль. А если и роль тебе может подарить то, во что веришь, — это вообще великое счастье! Конечно, можно считать моей огромной удачей то, что у меня была такая героиня, как Даша. Ее нельзя было не полюбить. Это она помогла мне в том, чтобы я потом не соглашалась на все роли подряд.

— В результате и вас, и Светлану Пенкину взяли в картину…

— Да, Василий Сергеевич очень хотел, чтобы мы появились в этом фильме. Но после сдачи первых четырех серий у него случился инфаркт — настолько он переживал. И Ордынский год лежал, лечился, но готовился к следующим съемкам. Ну а мы этот год должны были ждать. Помню, он нас с Пенкиной пригласил и сказал: «Девочки, раз вы только появились на экране, то вас будут разрывать в разные стороны. Но очень вас прошу потерпеть и не соглашаться на другие роли». И мы пообещали ему.

Ирина Алферова в роли Даши (слева) и Светлана Пенкина (Катя) в фильме «Хождение по мукам» / Фото: РИА Новости

Я когда что-то обещаю, не могу этого не выполнить. Хотя меня приглашали и Леонид Гайдай, и Григорий Чухрай… Но я им отказала. Позже я поняла, что Ордынский имел в виду, прося нас отказываться от участия в съемках других фильмов: надо было себя не «расплескать», не раздать, хотя это очень тяжело.

— А как вы вспоминаете работу с Василием Ордынским?

— Ордынский был очень цельным человеком. Кроме того — прошел всю войну, был офицером. Поэтому все понимал про батальные сцены. Сразу замечал, если, например, где-то неправильно пришита лычка. Или — звездочка. Он вникал во все тонкости, что очень важно для такой большой, эпической картины. И всего этого, увы, напрочь нет в новом фильме (сериал 2017 года «Хождение по мукам» режиссера Константина Худякова. — «ВМ»).

Я очень удивилась. Сейчас — другое время, в картине применялись новые компьютерные технологии. Но при этом можно же было как-то по-другому взглянуть на героев романа? А в новой картине получилось то же самое, что и у нас. Только с другими актерами. И не так масштабно. И герои, на мой взгляд, вышли какими-то мелковатыми. Хотя хорошие актеры в этом не виноваты, они просто...очень современные. Я не увидела в их образах человеческой глубины. Зачем тогда нужно было все это делать, если получилось хуже?

Точно так же, как, скажем, и в продолжении «Трех мушкетеров». Я думала, что они вытянут другие сцены, другие линии… А получилось то же самое, только слабее. Ну что же это такое?

— Но ваш–то фильм зрители приняли?

— Когда все уже закончилось, Василий Сергеевич отвел меня в сторонку и предупредил: «Тебе будет очень сложно. Все будут тебе говорить, что тут ты сыграла, а тут — нет». Так и получилось. Зрители фильм приняли. Единогласно и с восторгом. Ну а критика у нас, как всегда, не увидела самого главного… Хотя какие у нас были герои! Смотришь на Юрия Соломина (исполнитель роли Ивана Ильича Телегина. — «ВМ») и восхищаешься. Какие у него там глаза, какая глубина… Это — мужчина! Он, кстати, очень мне помогал.

Михаил Иванович Ножкин (исполнил роль Вадима Петровича Рощина. — «ВМ») сыграл боевого офицера. Это его тема. Но плюс к этому он прекрасный человек. И Соломин, и Ножкин — личности, что очень важно в кадре. Про них нельзя сказать, что человек просто играет роль. Только при таком условии в актерской профессии есть смысл.

Когда через годы я пересмотрела «Хождение…», то сама поняла: какое же счастье, что я там ничего не играла. Поэтому и веришь моей Даше, потому мне и досталась зрительская любовь. Хотя некоторые актрисы иногда и говорили гадости. Я расстраивалась, переживала. А они давили авторитетом, пытались объяснить, что я сделала не так. И почему-то не увидели глубину...

Зато глубину моей Даши увидел режиссер Звонимир Беркович (хорватский кинорежиссер, сценарист. — «ВМ»): «Боже, вы должны играть все-все. Вы моя. Я вас жду», — сказал он. А до этого хотел снимать в своем фильме «Любовные письма» Катрин Денев. Роль писалась под нее. Но потом посмотрел и сказал: «Она стара для такой роли». И через некоторое время случайно попал в советское посольство на фильм «С любимыми не расставайтесь». И сказал: «Там такие крупные планы. Если ты будешь так смотреть — все, картина сделана». И тут же меня утвердил.

Хорошо, что хоть на съемки выпустили из страны (смеется). В итоге фильм вышел, и он получил первый приз на одном из фестивалей. Потом «Любовные письма» многие посмотрели и у нас. И когда сейчас их пересматривает мой муж (актер Сергей Мартынов. — «ВМ»), то говорит: «Вот как надо снимать. Глаз не оторвать!» В общем, я была окружена любовью, и это очень важно.

— Любовь — чувство, вызывающее сильные эмоции. А какие еще вы испытали в процессе съемок?

— Когда я мысленно возвращаюсь к тем временам, то становится немного обидно, что я не наслаждалась процессом. Позже я этому научилась: наслаждаться погружением в роль. И это потрясающие ощущения! Был такой мини-сериал «Он приехал в день поминовения» по одноименному роману Жоржа Сименона. Я играла там Колетт. Моя героиня была самая-самая: и самая интересная, и самая мудрая, и по-своему самая несчастная. И, играя ее, я просто наслаждалась.

Актриса Ирина Алферова выступает на церемонии открытия V Международного кинофестиваля «В кругу семьи», которое состоялось киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге / Фото: РИА Новости

— А не было ли соблазна после роли Даши задрать нос?

— Мне как-то Юрий Соломин сказал: «Ты вообще понимаешь, в чем ты снимаешься? Ты проснешься знаменитой ! » Я как-то эти слова не восприняла всерьез. И знаменитой не проснулась. Поэтому желания задрать нос у меня не было. У меня не тот характер. Мне, например, не сложно было отдать какую-то из своих ролей. Человек подойдет и скажет: «Мне бы хотелось это сыграть…» — «Да пожалуйста!»

Ощущение собственной свободы — это очень здорово. Часто говорят, что актеры — люди зависимые. Я этого никогда не чувствовала. Как, например, искренне не понимаю, когда кто-то из актрис с возмущением рассказывает, как к ней приставали. Всегда можно пристающего человека послать далеко и надолго. Если, конечно, хочешь свою душу сохранить.

Меня возмущают голливудские артистки, которые сами сделали свой выбор, а потом обвинили во всех грехах бедного Харви Вайнштейна (американский кинопродюсер. После того как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах, в 2020 году он был приговорен к 23 годам лишения свободы. — «ВМ»). А где же вы раньше были, девушки, что же молчали? Ко мне тоже приставали. Но я их посылала. Или уходила из картины. Я себя уважала.

— Можно ли сказать, что фильм «Хождение по мукам» стал для вас «путевкой в жизнь»?

— Конечно! По крайней мере, я так считаю. Кому-то из актеров важно количество ролей, а мне — их качество. Поэтому большинство тех, которые сыграла, стали для меня любимыми, как и роль Даши.

А то, что в свое время ходили разговоры, что после съемок в «Хождении по мукам» Марк Анатольевич Захаров не давал мне играть в «Ленкоме»… Ну не давал! Но по другим причинам. Ему было не до меня. У него была масса других актеров. Даже Инна Чурикова на него обижалась за маленькое количество ролей. А он думал о театре.

Сейчас уже в другом театре, в «Школе современной пьесы», идет замечательный спектакль «Толстого нет», где я играю Софью Андреевну Толстую. Над постановкой работал прекрасный режиссер Алексей Созонов.

Многие относятся к жене писателя скептически, не понимают ее. Наверное, потому, что плохо знают, как непросто ей было. С гением жить не просто трудно, но почти невозможно, а она все выдержала, помогала, спасала, поддерживала…

При этом была умница, очень образованная женщина. Толстой не позволял брать учителей для детей, поэтому ей пришлось самой их обучать. Да еще успевать переписывать книги, делать корректуру, общаться с издателями. Да она просто святая!

А еще в ноябре у нас в театре будет много хороших премьер. Приходите, вам будет интересно. А то мне становится немного обидно, если мои работы на сцене зритель не видел.

ДОСЬЕ

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. В 1972 году окончила ГИТИС, с 1976 по 1993 год была актрисой театра «Ленком», затем перешла в труппу театра «Школа современной пьесы», где работает по сей день. В фильмографии актрисы больше 50 работ, самыми известными из которых стали роли в проектах «Хождение по мукам» (1977), Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Предчувствие любви» (1982), «Василий Буслаев» (1982), «ТАСС уполномочен заявить» (1984), «Ночные забавы» (1991), «Ермак» (1996).