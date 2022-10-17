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Тепло ли тебе, Бузова? В чем были замечены звезды этой осенью

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Тепло ли тебе, Бузова? В чем были замечены звезды этой осенью
Фото: Pexels / Arina Krasnikova

Осень в самом разгаре, и уличная мода вовсю осваивает новые тенденции. «Вечерняя Москва» посмотрела, что сейчас носят в повседневной жизни российские знаменитости. А прокомментировала выбор звезд стилист Анастасия Глазева.

— Мы активно возвращаемся в 2000-е. В моде — широкие брюки, «трубы», клеш. В тренде синтетические вещи — яркие и с блеском. Также в моде клетчатый принт и сочетание черного с яркими цветами. Пальто яркого оттенка и черные лоферы — очень модно.

Большое внимание уделяется аксессуарам — шляпам, шарфам, снудам (шарфам-хомутам). Головные уборы можно носить чуть ли не всех форматов. Приветствуются платки — шелковые, плотные, трикотажные. На Неделе моды в Нью-Йорке дизайнеры предложили носить кепку вместе с платком: очень оригинально.

Перчаточная мода вполне консервативна: актуальны вельвет и кожа. Самые модные пальто сезона — это прямое, «халат» с поясом — чем больше размер, тем лучше. А куртки, наоборот — укороченные, до талии — бомберы или «косухи».

Изменились и пуховики. Если в прошлых сезонах супертрендом была «дутость» и множество слоев, то сегодня силуэты «поскромнели». В тренде стеганые пальто. И, конечно, снова в моде мини-юбки, которые я советую сочетать с плотными колготками, но только не броских оттенков — черными либо коричневыми. Также в моде — и мужской, и женской — брюки карго.

К тому же их удобно сочетать с пуховиком и большими удобными ботинками. В целом образы должны быть не лаконичными и гармоничными, а, наоборот, чуть-чуть избыточными. И, в принципе, если у вас остался гардероб 2000 года, смело его весь доставайте, надевайте, и вы будете в тренде.

Все дело в панаме

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова этой осенью дополнила свой образ вещью, являющейся настоящим писком моды, — шляпой-панамой (от 1500 рублей в магазинах и на маркетплейсах). А певица Виктория Дайнеко недавно посетила Суздаль, где блеснула таким же модным головным убором.

Пифагоровы штаны!

Этот фасон — широкие штанины и объемные карманы — любит телеведущая Анастасия Ивлеева. Стоят такие брюки — от 3000 рублей. Стилисты находят, что этот немного мужской фасон идет хрупким дамам, создавая пикантный контраст.

Черное и дутое

Певица Анита Цой тоже продемонстрировала эффектную объемную куртку с воротником-шалькой (от 6000 рублей) и такой же большой сумкой: это одно из самых трендовых сочетаний сезона. Более длинную дутую куртку выбрала для подвижного отдыха фигуристка Камила Валиева.

Для очень смелых

Поп-исполнительница Анна Семенович освоила супермодный тренд — платье-пальто анималистической расцветки (от 5000 рублей). В зимней моде этого года также будут актуальны утепленные пальто (от 7000 рублей) и экошубы (от 7500 рублей) с подобными принтами. Такой вариант подойдет очень смелым москвичкам, кто любит приковывать внимание.

По-домашнему

Кети Топурия тоже сохраняет верность «домашнему» тренду в одежде: в качестве жакета к джинсам и топу она выбрала небесно-синюю рубашку из денима (от 3500 рублей).

Экокожа — твой выход!

Ольга Бузова явилась перед фанатами в куртке (от 5000 рублей) и мини-юбке (от 1000 рублей на маркетплейсах) из кожи, топе со «звериным» принтом. Стилисты советуют сочетать кожу и ткани с анималистическим принтом.

И серьги побольше

Из лета в осень шагнула мода на крупную бижутерию: большие кольца, а также браслеты из пластика или каких-нибудь других синтетических материалов. И, конечно же, серьги — они добавят изюминку образу. Алсу часто использует этот прием и добавляет даже к классике такие гротескные элементы.

Шелковый скромный платочек

Агата Муцениеце порадовала подписчиков, надев классический шелковый платок — один из самых ярких трендов сезона (от 3000 рублей на маркетплейсах за натуральный шелк и от 800 рублей за полиэстеровый вариант). «Я могу быть и скромной, и покорной, даже тихой, но это не точно», — иронизировала актриса.

Стеганый вариант

Анастасия Макеева порадовала поклонников селфи в стеганом полупальто (от 4500 рублей). Этот фасон вошел в моду несколько сезонов назад, да так полюбился модницам, что они никак не могут с ним расстаться. Под такое утепленное пальто подойдет брючный костюм из плотного трикотажа, похожий на пижаму.

Косуха всегда в тренде

Анна Банщикова на фестивале «Новый сезон» в Сочи выбрала «косую» рокерскую куртку (от 4500 рублей) женственного коричнево-вишневого оттенка. Когда похолодает, можно смело комбинировать косуху со свитером крупной вязки — будет тепло.

И в клеточку

Телеведущая Ксения Собчак часто выкладывает в соцсетях комплекты одежды, в которых совершает выходы в свет: в этом октябре она часто выбирает массивную черную обувь и одежду в клетку — платье из плотной ткани (от 2000 рублей) или «ковбойскую» рубашку (от 1500 рублей).

Цвет настроения — зеленый!

Зеленое платье выбрала для выхода на одном из кинофестивалей актриса Настасья Самбурская (от 2500 рублей в магазинах и на маркетплейсах). Также и певица Жасмин недавно позировала фотографам в плаще изумрудно-зеленого цвета (от 5000 рублей).

Яркая классика

Мария Шарапова поразила публику на одном из мероприятий лаконичным и очень эффектным костюмом: красное пальто (от 5000 рублей), черные лоферы (от 2500 рублей) и широкие джинсы с высокой посадкой (от 3000 рублей).

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