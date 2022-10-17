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Лекция: «Основы журналистики. Жанры»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Лекция: «Основы журналистики. Жанры»
Фото: Александр Кочубей/ Вечерняя Москва

Лекция: «Основы журналистики. Жанры»

Участники: старший обозреватель редакции газеты «Вечерняя Москва» Ольга Кузьмина, учащиеся медиаклассов московских школ № 1212, 950, 423, 538, 1637 2126, 1504 и участники проекта «Молодое перо».

Ведущий — Руслан Орехов.

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