Русские воины прочтут письма поддержки от школьников

Десятиклассницы Анастасия Веселова, Мадина Мухитова и Елизавета Козьминых (слева направо) пишут письма участникам спецоперации / Фото: Елизавета Козьминых

17 октября в Москве и других городах России прошла акция «Письмо солдату». Школьники и студенты написали письма участникам спецоперации.

В классе — тишина. Слышны лишь хождение ручки по белоснежной бумаге и тиканье часов. Все сосредоточены на письмах. Сегодня ребята одной из столичных частных школ пишут теплые слова бойцам, которые защищают наши территории. Кто-то рассказывает о своей жизни, о том, кем хочет стать в будущем. Другие благодарят русских военных, которые, не жалея своих сил и здоровья, борются против террористических украинских группировок и боевиков. По словам десятиклассницы Анастасии Веселовой, учитель истории им много рассказывал про то, что творится в зоне боевых действий.

— В письме я пожелала удачи нашим ребятам и назвала их настоящими героями. Надеюсь, что они вернутся к своим семьям, — говорит Веселова.

А для ее одноклассницы Елизаветы Козьминых это уже не первое письмо, которое она отправляет нашим бойцам. По ее словам, она с самого начала СВО как могла поддерживала российских солдат.

— Для меня, как для каждого гражданина России, важно оставаться патриотом своей страны даже в самые тяжелые времена, — объясняет Елизавета Козьминых. — Я уже отправляла такие письма несколько раз, рассказывала о том, как проходит моя жизнь, чем занимаюсь, делюсь новыми событиями.

Солдатам важно чувствовать нашу поддержку, хотя бы читать письма с родины. Я надеюсь, что нашим воинам это поднимает настроение, и они с новыми силами идут в бой, защищая своей грудью Россию от нападений врага.

Идея приобщить ребят к диктанту пришла учителю истории Виталию Кудряшову. По его мнению, эта акция поможет детям понять происходящие события и научиться главному: поддержке тех, кто в ней нуждается.

— То, что сейчас происходит на Украине, — это возможность показать, что все в истории циклично. В их государстве: нацистские группировки, нежелание правительства понимать граждан и принуждение людей, иди воевать непонятно за что. Все это в совокупности дало тот результат, который мы видим сейчас, — бедность и разруха «незалежной», — говорит Виталий Кудряшов. — Для подрастающего поколения это должно стать уроком, а в письмах ребята могут выразить все то, что они хотят, но не могут сказать другим людям. И, конечно, в них должен развиваться патриотизм.

Готовые письма ребята сворачивают в небольшие треугольники и подписывают своим именем. Такие конвертики они передадут в специальный пункт сбора, который распределит письма по разным фронтам армии России. Все весточки дойдут до адресатов и будут прочитаны участниками спецоперации.