Шесть имен женщин, из которых получаются самые лучшие жены

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Выбирая имя для своей дочери, имейте в виду, что многие аспекты ее будущей жизни будут зависеть как раз от него. В том числе и то, какой именно она будет женой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова. Если же вы мужчина, находящийся в поиске хозяйки дома и вашего надежного тыла в жизни, то тогда стоит присмотреться к кандидаткам со следующими именами.

Екатерина

Идеальная женщина для поддержания баланса интересов в семье. Это качество будет особенно актуально, если вы планируете иметь несколько детей или у вас просто уже очень большая семья с многочисленными бабушками, двоюродными дядями, внучатыми дедушками и бесконечными племянниками, имена которых не можете запомнить даже вы — их дядя.

Екатерина не забудет ни о ком, каждый член семьи будет накормлен и обласкан ее материнским вниманием. С появлением этой женщины любые ссоры в доме прекращаются. Она — воплощенная гармония.

Анна

Женственная, нежная, одухотворенная Анна станет настоящим сокровищем для любого дома. Эта женщина умеет создать в доме нужное настроение с помощью приятных, но таких знаковых мелочей: запах свежей выпечки, расшитые в ручную подушки, теплый плед на диване. В этот уют всегда хочется вернуться, так как именно в нем мы чувствуем себя любимыми и вдохновленными.

Наталья

Она поклонница порядка, но в исключительно позитивном смысле. Эту хозяйку никогда не застанет врасплох внезапное появление гостей на пороге. В ее руках все работает как часы. В ее семье дети не опаздывают в школу, а муж хоть и не знает, как гладить рубашки, но точно помнит, где их найти.

Наталья — талантливый организатор, при этом не требует проявления тех же качеств от других. Она прекрасно понимает, что у всех свои сильные стороны, и если у ее мужа наступила черная полоса в жизни, Наталья всегда подставит свое женское плечо.

Диана

Умная и заботливая — так обычно называют мужья своих Диан, которые любят проявлять нежность по отношению к любимым на ежедневной основе. Эта женщина всегда поддержит своего мужчину в любом начинании, будет всячески помогать и направлять. Диана не станет зацикливаться на уборке, уговаривая мужчину помыть посуду или пропылесосить ковер, ведь она считает это только женскими обязанностями. К тому же Диана всегда согласна устроить домашний мини-праздник, даже если для этого нет официального повода. Диана — женщина, на которую можно положиться. Ей можно доверять, она не предаст и не станет обманывать.

Ирина

Эта женщина — богиня кулинарного искусства. Она может приготовить восемь блюд, несмотря на пустой холодильник, и всегда готова одарить теплой улыбкой своих домашних. Зато ее завистникам лучше сразу самоликвидироваться. Ирина защищает благополучие своего дома подобно разъяренной тигрице. Никто и никогда не имеет права угрожать ее мужу или детям. Но не переживайте: если она решит уничтожить врага, то сделает это в очень изысканной манере.

Юлиана

Бесконечный источник улыбок и позитива. Эта женщина найдет общий язык со всеми родственниками и друзьями своего мужа, не станет ворчать, когда он с утра будет собираться на рыбалку, задевая в темноте все «громкие» предметы в доме, и поддержит детей, когда у них опять возникнут проблемы со школьными приятелями.