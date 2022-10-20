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Крупнейшую концертную площадку Москвы обновили современным оборудованием

Михаил Петров
Общество
Крупнейшую концертную площадку Москвы обновили современным оборудованием
Фото: Freepik

МТС завершила работы по созданию современной инфраструктуры связи для одной из самых крупных концертных площадок нестадионного формата в России.

Обновленный зал МТС Live Холл в Москве, первый концерт в котором состоялся 14 октября, сам по себе является неординарной площадкой с выдающимися масштабами: высота потолков 38 метров, общая площадь помещений 6800 квадратных метров, площадь прилегающей территории 5500 квадратных метров, вместимость — до 8500 человек. Кроме того, на концертной площадке расположена уникальная панорамная проекционная поверхность, являющаяся дважды рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Сейчас этот московский концертный зал представляет собой сцену с самыми крупными проекционными поверхностями в мире. Здесь можно проводить мероприятия любого масштаба и формата: концерты и шоу, презентации, конференции, корпоративы, интерактивные выставки и многие другие.

Оператор обеспечил это огромное пространство мобильной и фиксированной связью, а также доступом к Wi-Fi. Оборудование установлено по всему зданию, включая гримерные, гардероб и другие подсобные помещения, на парковке. Свободно пользоваться мобильным интернетом на средней скорости около 100 Мбит/с могут 4000 человек одновременно. В здании также проложена волоконно-оптическая сеть, по которой можно проводить онлайн-трансляции и иметь резервный канал связи.

— Мы собрали на площадке самые современные технологические решения передачи данных, чтобы посетители могли делиться впечатлениями без ограничений, а организаторы — реализовать самые смелые проекты. Этот интерактивный хаб, уверен, станет популярным местом для самых смелых оригинальных проектов в области развлечений, — отметил директор по стратегии и развитию Московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Первым мероприятием на обновленной площадке стал большой сольный концерт Zivert «Станция любовь», организатором, сопродюсером и билетным партнером которого является МТС Live.

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