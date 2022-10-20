Детско-взрослая поликлиника для жителей ЖК «Царицыно» готова практически на 70 процентов

Фото: Департамент строительства города Москвы

Новое здание детско-взрослой поликлиники для жителей ЖК «Царицыно» на 320 посещений в смену на улице 6-й Радиальной, владение 7, корпус 3, в районе Бирюлево Восточное готово на 68 процентов. В настоящее время продолжаются отделочные работы, установка окон и устройство инженерных сетей. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Медицинское учреждение возводят по новому московскому стандарту оснащения поликлиник. Основными особенностями являются отдельные входы для детского и взрослого населения, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных граждан.

Общая площадь здания составит 11 507 квадратных метров. На первом этаже во взрослом отделении будут вестибюль, зоны приема анализов, выдачи справок и направлений, дежурного врача, аптека и кабинет выдачи рецептов. В детском отделении на первом этаже также обустроят вестибюльную группу, игровую зону, зоны приема анализов, выдачи справок и направлений, кабинет дежурного врача, а также кабинет отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях.

На втором этаже для взрослых разместятся терапевтическое отделение, кабинеты врачей патронажной службы, картохранилище, для детей — кабинет здорового ребенка, зона вакцинопрофилактики и кабинеты приема врачей педиатрического отделения.

На третьем этаже для взрослого населения оборудуют зоны врачей-специалистов, функциональной диагностики, служебно-бытовые и хозяйственные помещения; для детского населения — зоны врачей-специалистов, лучевой и функциональной диагностики.

На четвертом этаже предусмотрена зона профилактики для взрослых и детей. Для детей также оборудуют зону врачей-специалистов. На пятом этаже расположатся административные помещения.

В поликлинике установят современное медицинское оборудование: рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое диагностическое оборудование.

— Основной задачей строительства новых поликлиник, помимо оказания медицинской помощи, является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении «цифровых» возможностей, — добавил Рафик Загрутдинов.