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Композитор Алексей Рыбников: Кризис общества закончится выздоровлением

Анна Хромцова

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Общество
Композитор Алексей Рыбников: Кризис общества закончится выздоровлением
Композитор, режиссер Алексей Рыбников во время репетиции оперы-драмы «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир» / Фото: РИА Новости

21 и 22 октября на обновленной сцене «Градский Холл» состоится премьера оперы–драмы «Le Prince André. Князь Андрей Болконский» по мотивам романа «Война и мир» Льва Толстого в масштабной постановке композитора Алексея Рыбникова. «Вечерняя Москва» встретилась с автором музыкального спектакля и поговорила о творчестве, вдохновении и ответственности перед аудиторией.

— Алексей Львович, с чем был связан выбор именно этого произведения? Ведь роман «Война и мир» Льва Толстого — сложный для постановки.

— В 2005 году появилась идея создания оперы-драмы. Мне захотелось создать новое музыкальное произведение после «Юноны и Авось» на русскую тему, и мой выбор пал на «Войну и мир». Я долго думал, как поставить такое большое произведение. Тогда я решил сделать центральным персонажем князя Андрея Болконского. Я проникся его образом. Он меня вдохновил.

Это история о молодых людях, которые ищут себя. Болконский тронул меня тем, что он не нашел себя в этом мире. Шел по разным дорогам, казалось, встретил свою любовь — Наташу, но все рухнуло. И Андрей сознательно отправился на войну, на смерть. Он искал свое место в этом мире и не нашел, но не впадает в депрессию из-за этого. У него сильный характер. И в том, что князь Андрей не смог найти себя, я скорее виню мир, чем Болконского.

Он хотел прожить жизнь с пользой, посвятить себя какому-нибудь замечательному делу. Но не получилось, и он принес свою жизнь в жертву на войне и обрел Бога. В моем произведении зрителей ждет необычный финал. Это не хеппи-энд и не финал, как у Льва Николаевича. Он ставит большой знак вопроса перед всеми нами. Как нам жить? Вот это ощущение после спектакля, желание задуматься, разобраться увлекает зрителя.

— В постановке вы сразу в нескольких ипостасях. Вы и композитор, и постановщик, и режиссер. Еще и автор музыки и либретто. Тяжело было?

— В 1991 году я построил в подвале своего дома театр. Я знаю не только как он создается в художественном смысле, но и из каких винтиков, гвоздиков и проводков состоит. Я сам ставил спектакли потому, что чувствую и знаю, как сделать музыкальный спектакль. Весной 2021-го мы показали «Князя Андрея» на сцене театра Et Cetera. И после того как я стал художественным руководителем не только в моей творческой мастерской, но и в концертно-театральном объединении «Градский Холл», мы решили поставить здесь мою оперу-драму.

Тут была крошечная сцена, не было инфраструктуры для постановки масштабных музыкальных шоу. Мы работали очень много, чтобы превратить концертную площадку в театральную. Сложность состояла в том, что у Толстого очень много разных картин и весь объем нужно уместить в два акта спектакля — это и Аустерлиц, и салон мадам Шерер, и бал Наташи. Мы осваивали новую технологию.

На огромный черный экран, который был установлен на сцене, для этой постановки транслируются видеоинсталляции с лазерных проекторов. Они дадут зрителям возможность перенестись в эпоху войны 1812 года. Помимо этого, у нас яркие сценические костюмы в стиле XIX века. Арии исполняются на двух языках — русском и французском.

— Как вы относитесь к тому, что запрещают русскую культуру?

— Это катастрофа. Для европейцев. Не для нас. И это глупо. Льва Толстого, Федора Достоевского и Антона Чехова отменить невозможно. Попытки говорят о низком уровне развития тех, кто это делает. Мы их культуру не запрещаем. Я верю, что ситуация должна измениться.

Мир не стоит на месте. Он движется. И я надеюсь, что кризис закончится выздоровлением. А соответственно, возобновятся и прежние культурные связи, и прежние контакты. В том числе и контакты западной аудитории с целебной и питательной русской культурой.

Композитор Алексей Рыбников: Кризис общества закончится выздоровлением Фото: АГН Москва

— Что вы думаете о звездах, которые покидают нашу страну и не поддерживают позицию России?

— Этот процесс всегда был — никогда не прекращался. Я думаю, что в такой ситуации бросать все и уезжать из страны — значит подрывать общественный энергетический потенциал. Общество — это энергия. Ее чувствуют все люди. Они любили какую-то звезду или известного человека, просто с ума сходили. У них был энтузиазм и энергетический подъем, когда они слушали музыку или смотрели фильмы. И вдруг любимая певица уезжает навсегда. У людей, испытывающих чувства к этой звезде, возникает энергетическая дыра. Такая ситуация приводит их к депрессии, к тяжелому психологическому состоянию.

Я считаю, что безответственно со стороны известных людей вот так бросать тех, кто к ним хорошо относился. Они не повели за собой этих людей. Они их не поддержали. Они их бросили. Они должны были думать о людях, которых оставили. Чем популярнее актер, тем больше у него ответственности за людей, которые ему доверяют. Всегда очень печально, когда любовь обманывают. Бросить чью-то любовь, как ненужную вещь, непростительно. А ведь уехали звезды, которых любили миллионы людей.

— Есть ли у вас идея съездить в новые российские регионы, на Донбасс например?

— Артисты моего театра уже ездили туда с выступлениями. Сейчас солисты из Театра Рыбникова собираются в Мариуполь. Там будут выступать перед защитниками новых территорий. А в Донецком театре уже много лет идет «Юнона и Авось». Скоро они приедут с гастролями к нам, в Москву.

— Исполнители из шоу «Голос» будут выступать в ваших музыкальных спектаклях?

— Нет. Они певцы, перед ними стоят другие задачи. У них концерты и выступления, но мы, конечно, планируем совместные проекты. «Голос» — это зрелищные телешоу. У них высокий рейтинг, и народ их любит смотреть. Но немногие знают, как складывается жизнь исполнителей после окончания проекта.

У всех непростая судьба: у победителей и у тех, кто не прошел отбора. У многих после шоу продолжения карьеры не было. К сожалению, не продумана система реализации и дальнейшего развития участников таких конкурсов, как «Голос». Надеюсь, что мы поможем развиться таким певцам совместными концертными программами.

ДОСЬЕ

Алексей Львович Рыбников родился 17 июля 1945 года в Москве. Советский и российский композитор, продюсер. В 1999 году получил звание народного артиста Российской Федерации. В 2003-м стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации и Премии президента Российской Федерации. Председатель Совета Союза композиторов России.

Композитор Алексей Рыбников: Кризис общества закончится выздоровлением Яна Чурикова, Игорь Кваша, Леонид Броневой в «Том самом Мюнхгаузене» / Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» / 1979, Мосфильм

Детали к портрету Алексея Рыбникова

С детства импровизировал

Сначала отец, первая скрипка оркестра Александра Цфасмана, скептически относился к импровизациям сына, пока не заметил у мальчика способности композитора.

В 8 лет начал создавать музыку

Первые фортепианные пьесы были для сказки «Багдадский вор». А в 11 лет — музыкальный балет «Кот в сапогах». Алексея отец показал великому Араму Хачатуряну. Он сразу принял мальчика в свой класс при консерватории.

Увлекся роком

В 1970 году Рыбникова, увлекшегося современной рок-музыкой, пригласили написать музыку к «Острову сокровищ». С этого момента Алексей создавал произведения для многих кинофильмов. Самыми известными лентами с музыкой Рыбникова в 1970-х стали фильмы «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Усатый нянь» и «Тот самый Мюнхгаузен».

Снимал фильмы

В качестве кинорежиссера Алексей Рыбников снял четыре полнометражные киноленты: «Дух Соноры», «Литургия оглашенных», «Потерянный», «Le prince André. Князь Андрей Болконский».

Главный хит

В 1981 году в «Ленкоме» состоялась премьера еще одного хита Алексея Рыбникова — музыкальной оперы «Юнона и Авось». Новаторством композитора было то, что он соединил светскую музыку с православными молитвами.

Писал для Башмета

Алексей Рыбников — автор симфоний и концертов для скрипки и виолончели, которые исполняли лучшие симфонические оркестры Юрия Башмета, Валерия Гергиева.

Принесли известность сочинения для сцены

В советское время Рыбников начал писать музыкальные сочинения для сценической постановки. В 1976 году в «Ленкоме» состоялась премьера первой в Советском Союзе рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», которую Алексей Рыбников написал в соавторстве с Павлом Грушко.

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