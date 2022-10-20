Тагир Ситдеков: Социальная повестка выходит сейчас на первый план

Фото: Пресс-служба АФК «Система»

АФК «Система» впервые опубликовала свою стратегию в области ESG — экологической, социальной ответственности и управления устойчивым развитием корпорации. Попечительский совет ее благотворительного фонда возглавил Тагир Ситдеков, президент «Системы».

Стратегия в области ESG направлена на усиление позитивного влияния компании на общество и снижение нагрузки на окружающую среду за счет эффективного управления активами. По словам президента АФК «Система» Тагира Ситдекова, учет социальных и экологических рисков и возможностей повышает долгосрочную устойчивость и ценность бизнеса, особенно в условиях высокой рыночной изменчивости и экономической турбулентности.

— Мы намерены и дальше идти по пути интеграции ESG в деятельность корпорации, способствуя достижению глобальных целей устойчивого развития и решению актуальных задач социально-экономического развития страны, — подчеркнул Тагир Ситдеков, также возглавивший попечительский совет Благотворительного фонда «Система».

За период с 2019 по 2021 год общие социальные инвестиции благотворительного фонда и компаний группы АФК «Система» превысили 5 миллиардов рублей, а на охрану окружающий среды было выделено более 2,7 миллиарда рублей. На эти средства, в частности, реализуется федеральная программа в области профориентации и обучения молодежи востребованным у работодателей навыкам — «Лифт в будущее», аудитория которой охватила порядка миллиона человек по всей России. Только на одной лишь образовательной платформе программы зарегистрировано уже более 330 тысяч пользователей, которые могут проходить бесплатные курсы от экспертов рынка, а также стажировки в компаниях из разных отраслей, и претендовать на стипендии.

Образовательное направление уже на протяжении многих лет — одно из ключевых для Благотворительного фонда «Система», президентом которого была назначена доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования Лариса Пастухова.

— Сейчас на первый план выходит социальная повестка. Сохраняя основной фокус на развитии человеческого капитала и технологий, улучшающих качество жизни людей, мы намерены консолидировать ресурсы и компетенции наших бизнесов и корпоративного благотворительного фонда с целью максимизации общего вклада на благо общества. Соответствующие задачи ставим перед руководством фонда, который сохранит свою основную миссию — работу с молодежью и территориями, — подчеркнул Тагир Ситдеков.

Корпорация, согласно принятой стратегии, твердо нацелена на построение конкурентоспособных, отвечающих принципам социальной и экологической ответственности бизнесов, которые способствуют устойчивому развитию отраслей и регионов, поступательному росту социально-экономического и технологического потенциала, человеческого капитала, качества жизни и общественного благосостояния.