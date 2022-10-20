Безжалостный истребитель подлетающих снарядов

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Перехватчик снарядов HIMARS, зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» является лучшим в мире представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности.

В конце сентября Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее, как зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2» сбивают запущенные украинскими военными американские реактивные снаряды. Боеприпасы HIMARS летели в сторону населенного пункта ДНР. Попади они в цель, человеческие жертвы были бы колоссальными и очень сильно пострадала бы инфраструктура. Но операторы российского ЗРК обнаружили украинские реактивные снаряды на расстоянии около 10 километров. Командир боевого расчета дал приказ на пуск противоракет. ЗРК «Тор-М2» отличается повышенной эффективностью при отражении налетов.

«Хлопки» в небе над Донецком, Херсоном, Белгородом — это звуки срабатывания ракет этого ЗРК. Звуки «грома» в чистом небе означают, что «Тор-М2» сбил украинскую ракету на подлете и не позволил ей убить людей.

«Тор» был разработан в Научно-исследовательском электромеханическом институте (НИЭМИ) в Москве. Серийно выпускается входящим в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ижевским электромеханическим заводом (ИЭМЗ) «Купол». «Тор-М2» предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и планирующих авиабомб. С таким же успехом он способен сбивать самолеты и вертолеты, в том числе выполненные по технологии «стелс» («невидимка»). ЗРК может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, одновременно сопровождая до нескольких десятков воздушных целей. Это единственный в мире комплекс ПВО, способный стрелять ракетами на ходу и «замечать» такие цели, которые для большинства других средств противовоздушной обороны остаются невидимыми.

«Тор-М2» может применяться как в составе системы ПВО, так и автономно. Комплекс можно использовать для борьбы с массированными атаками любых современных средств воздушного нападения. У ЗРК имеется современная радиолокационная станция (РЛС) с пассивной фазированной антенной решеткой (ФАР), которая позволяет быстро и точно производить контроль воздушного пространства. Поразив первую воздушную цель, аппаратура ЗРК автоматически начинает поиск следующей. Зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 9М338 различных модификаций «Тора» безжалостны. Они не оставляют противнику никаких шансов уцелеть. Максимальная скорость полета ракеты — 1 км/с. Беспилотники, ракеты и реактивные снаряды врага сбиваются на дальностях до 12 километров.

Боевое снаряжение зенитной управляемой ракеты — это элементы сложной геометрической формы, изготовленные из специального высокоплотного сплава вольфрам-никель-железо.

Пробивная способность таких осколков очень высока, они буквально «прочесывают» воздушный район, где летит чужая ракета или чужой беспилотник. Время реакции ЗРК «Тор-М2» при стрельбе в движении — 10 секунд. Скорость реагирования на угрозу и оперативность стрельбы ракетами ЗРК «Тор-М2» обеспечивает система прямого вертикального старта. В пусковых контейнерах наготове восемь ракет.

При пуске каждая выбрасывается из контейнера вверх катапультным устройством, после чего у нее на борту раскрываются крылья. Когда ракета поднимается на высоту порядка 20 метров, газогенераторы в ее верхней части и у основания, направляя на цель, склоняют ее на заданный угол. Затем включается двигатель, и — вперед! С последним приветом ракете HIMARS или беспилотнику Bayraktar TB2.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фанил Зиятдинов, генеральный директор ижевского электромеханического завода «Купол»:

— «Торы» успешно показывают себя на полях сражений. В ходе специальной операции на Украине наши комплексы также проявили свои лучшие качества, они работают достаточно эффективно.

Мы постоянно взаимодействуем с боевыми расчетами, с органами военного управления, которые задействованы в эксплуатации нашей техники. «Купол» ежегодно повышает эффективность создаваемых комплексов противовоздушной обороны.