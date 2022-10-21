«Обладает мистической силой»: что принесет с собой пик метеорного потока Ориониды с 21 по 22 октября

Фото: pixabay.com

Согласно древним легендам, метеорный поток — это падение душ на Землю, собирающихся родиться в человеческом теле. В октябре 2022 года общество ожидает очередное небесное явление, которое наберет небывалую мощь в конце месяца. О том, какое влияние метеорный дождь окажет на людей и как правильно загадывать желание, подробно рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Когда ожидается пик и как его увидеть

Метеорный поток Ориониды проходит каждый год в октябре. Свое название он получил из-за падающих звезд, вылетающих со стороны созвездия Ориона. Самый красочный и заметный звездопад своего пика достигнет с 21 по 22 октября. В это время ожидается до 20 метеоров в час. В указанные даты метеорный поток можно будет увидеть невооруженным глазом. Наблюдать за яркими вспышками в небе лучше всего сразу после заката и до самого рассвета.

Чтобы увидеть метеорный дождь во всей красе, стоит отправиться за город, где нет искусственных источников освещения. Специальной техники для наблюдения не понадобится, поскольку звездопад будет заметен без профессионального оборудования.

Таролог объяснила, как лучше подготовиться к просмотру этого небесного явления:

расположите свое тело так, чтобы ноги смотрели на юг;

начинайте наблюдение не ранее одиннадцати часов ночи;

следите за тем, чтобы поблизости не было искусственных источников света.

Теперь можно наслаждаться красивым звездопадом и настраиваться на загадывание сокровенного желания.

Как повлияет на жизнь

Метеорный поток обладает мистической силой. Он усиливает энергетический потенциал и дарит гармонию. Это идеальное время для очищения мыслей и обновления внутренних сил.

Во время звездного дождя полезно отдыхать и медитировать, относиться к окружающим с заботой и избегать конфликтов. В таком случае метеоритный дождь подарит вам новые идеи и зарядит вдохновением на долгое время. Идеально наблюдать за этим явлением, находясь на природе с близкими людьми.

Как загадать желание

В период падения метеоров у людей обостряется интуиция, поэтому вам стоит прислушаться к своему внутреннему голосу. Это время идеально для того, чтобы загадать желание, которое при правильных действиях может исполниться. В момент метеорного потока Вселенная открыта для приема просьб. Соблюдайте ряд правил:

настройтесь на позитивный и расслабленный лад;

загадывайте желание, которое является вашей личной сокровенной мечтой, а не навязанным кем-то советом;

четко сформулируйте желание и запишите его на листке бумаги;

произнесите желание вслух, наблюдая за звездным потоком.

Хорошо, если в этот момент вы будете наедине со своими мыслями и повернетесь лицом на восток. Никому не рассказывайте о загаданном, пока оно не исполнится.

По завершении таинства не ждите мгновенного результата. Желание сбудется тогда, когда это будет нужно, даже если вы сами ждете его исполнения в какой-то конкретный момент. Не раздражайтесь и не терзайтесь сомнениями. Все случится в нужное для вас время, ведь Вселенная слышала ваше пожелание.