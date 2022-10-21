В новом учебном корпусе в районе Преображенское начали возводить первый этаж

Фото: Департамент строительства города Москвы

Началось возведение монолитных конструкций первого этажа в новом здании учебного корпуса на 400 мест на 2-й Пугачевской улице. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Учебный корпус расположится в районе Преображенское на 2-й Пугачевской улице, дом 12а. Общая площадь здания составит порядка 10 тысяч квадратных метров. Фасады оформят в оранжево-белых тонах. Из основного объема здания будут выделяться помещение спортивного зала и лестницы.

Помимо учебных классов, в четырехэтажном учебном корпусе разместятся: столовая; актовый зал на 240 мест с трибунами; спортивный блок, включающий спортивный зал, который с помощью перегородок сможет трансформироваться в два зала; раздевалки и душевые; медицинские кабинеты; многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий; робокласс; инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и IT-полигон.

— Сегодня в Москве одновременно идет строительство порядка 30 объектов образования за счет городского бюджета. Более десяти из них планируем ввести в эксплуатацию уже в этом году, — отметил Рафик Загрутдинов.

Ранее Рафик Загрутдинов отмечал, что современные московские школы — многофункциональные, технически оснащенные образовательные комплексы. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития. Все столичные школы максимально компьютеризированы. Для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники.