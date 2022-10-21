Новостройку по реновации введут в эксплуатацию в следующем году в Перово

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Перово на улице Металлургов, владение 30, в следующем году введут в эксплуатацию новостройку для переселения по программе реновации. Главным украшением нового дома станет фасад. Его отделают панелями с облицовкой «под кирпич». В настоящее время идет возведение надземной части здания. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из одной секции переменной этажности. Под территорией внутреннего дворового пространства разместится подземная одноуровневая автостоянка. Фасады здания облицуют навесными трехслойными стеновыми панелями. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

В новостройке будет 174 квартиры (однокомнатные — 22, двухкомнатные — 130, трехкомнатные — 22). Три квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Отделка в новых квартирах будет улучшенной, в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первый этаж здания будет нежилым — здесь смогут открыться магазины, кафе, аптеки, сервисные службы, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части обустроят комнату для хранения колясок и велосипедов, помещение для консьержа, кладовую для хранения уборочного инвентаря, зону размещения почтовых ящиков.

В доме установят три лифта грузоподъемностью 1000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входа в жилой дом будет препятствовать скольжению в любое время года.

Во дворе разместятся оборудованные детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

— В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 13 жилых домов. В стадии строительства находятся 8 объектов. Жилая площадь строящегося жилья составляет 96,9 тысячи квадратных метров. Еще 5 объектов площадью 77,8 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования, — также добавил Рафик Загрутдинов.