В Москве открылась выставка фоторабот «Белая книга»

Фото: организаторы фестиваля дикой природы «Золотая черепаха»

В Москве открылась выставка фоторабот социального проекта «Белая Книга», который проводится четвертый год подряд в рамках Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». Проект подготовлен совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и рассчитан на слепых и слабовидящих детей.

Социальный проект направлен на формирование современной инклюзивной среды и преобразование нашего мира в интересах человека и природы. Его главной задачей является экологическое просвещение слепых и слабовидящих детей.

Программа позволяет людям с ограниченными возможностями погрузиться в мир дикой природы и ощутить всю красоту и многообразие окружающего мира. В этом году на фотовыставке представлено более 20 фотографий, выполненных в технике контактной печати. Всего за четыре года существования проекта слабовидящим стали доступны свыше 100 фотоснимков дикой природы.

— Проект позволяет подрастающему поколению прикоснуться к красотам природы, которые запечатлели фотографы. Мы всегда поддерживаем мероприятия, которые дают возможности людям, увлеченным идеями экологии, найти единомышленников. Мы готовы дать им трибуну, где они смогут на высоком уровне привлечь внимание к проблемам, не оставляющим никого равнодушными, — отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Москва — двенадцатимиллионный мегаполис, несмотря на это, в городе имеется невероятно богатый животный мир. В столице есть горностаи, лоси, куницы, совы, лисы, сапсаны, а также виды, находящиеся под особой охраной. И на выставке фоторабот животные доступны для тактильного восприятия в том виде, в котором они существуют в реальной природе. Каждый снимок оснащен QR-кодом с подробным аудиотифлокомментарием. Это позволяет незрячему посетителю ближе ознакомиться с содержанием фотографии дополнительно к тактильному осмотру.

Тактильные копии фотографий на выставке размещены на специальных подставках, удобных для слабовидящих и слепых посетителей. По словам организаторов, это первый подобный опыт в России, и он играет важную роль в расширении представлений незрячих людей о природе и животных. В рамках проекта также разрабатываются учебно-методические пособия для слепых и слабовидящих людей. Это очень большая и важная работа.

Амбассадором проекта является член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая. В 2020 году фестиваль «Золотая черепаха» и проект «Белая книга» получили поддержку Фонда президентских грантов и стали обладателем гранта президента Российской Федерации.

Впервые часть фотографий выставки были адаптирована для незрячих посетителей в 2019 году. С тех пор инклюзивные выставки, экскурсии и мастер-классы стали важной частью эколого-просветительского проекта Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха». В этом году фестиваль проводится в 16-й раз. Он проходит на территории выставочных залов Союза художников России (ул. Крымский вал, 10, западное крыло Новой Третьяковки) с 15 октября по 20 ноября 2022 года. На площади более 3000 кв. м. представлено 425 работ — финалистов творческого конкурса дикой природы, в котором в 2022 году приняли участие 4252 автора из 111 стран. Отдельный зал экспозиции посвящен дикой природе Москвы, в котором представлены кадры о биоразнообразии мегаполиса, выразительные образы дикой природы столицы: редких животных, растений, птиц.