Из вторых рук: как купить брендовые вещи в секонд-хендах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Брендовые вещи ушедших компаний теперь можно приобрести в секонд-хендах. Магазины постоянно расширяют ассортимент, а цены в них радуют своей демократичностью, позволяя серьезно экономить.

Популярность комиссионных магазинов с начала года выросла — граждане стали тратить в них в несколько раз больше денег. Все дело в том, что из-за санкций многие иностранные бренды перестали поставлять свои товары в Россию либо значительно повысили ценник. Поэтому за остатками былой роскоши многие отправляются в секонд-хенды, где даже сейчас можно собрать базовый гардероб по доступным ценам.

— Ассортимент комиссионок пополняется за счет того, что многие приносят в них ранее купленные вещи, чтобы расчистить гардероб и получить за это деньги. Люди стараются переходить на бережливую модель потребления. Плюс ко всему в таких магазинах всегда можно поторговаться в свою пользу, — рассказал экономист Александр Цапликов.

Категории брендов, представленных в секонд-хендах, самые разные — от масс-маркета до премиум-сегмента. Немаловажно, что, помимо бывших в употреблении вещей, здесь можно встретить и новые. Их регулярно привозят с крупных складов Европы и стран СНГ. Как правило, уже на склады старые коллекции многих брендов приходят со скидкой в 70 процентов.

Сейчас с поставками стало сложнее, однако товар все равно доходит — просто в меньших количествах.

— Мноогие специально отправляют запросы на составление образа из секонд-хендов, чтобы сделать акцент на винтаж, который сейчас в моде. А в некоторых комиссионках можно даже оформить заказ на определенные вещи, которые поищут на складах и привезут покупателю, — поделилась информацией стилист Анастасия Ефремова.

Однако небольшой риск нарваться на подделку все же существует, поэтому лучше приобретать брендовые вещи на крупных ресейл-платформах.

— Многие онлайн-бутики пополняют свой ассортимент именно за счет бывших в употреблении вещей. А на онлайн-платформах специализированных линий одежды ее качество на очень высоком уровне — перед отправкой покупателю специалисты сервисов тщательно проверяют вещь на оригинальность и при необходимости предоставляют все документы, — отметила байер одного из онлайн-магазинов одежды премиум-сегмента Татьяна Абиева.

Также, по словам специалиста, при покупке вещей в офлайн-комиссионках следует внимательно изучать все бирки и смотреть, где изготовлена вещь. Татьяна Абиева советует избегать покупок таких вещей у частных лиц. А лучше всего перед приобретением сравнить покупаемую вещь с оригиналом или пробить в интернете информацию о ней.

Как правило, на страницах брендов можно найти пошаговую проверку любого изделия на оригинальность.

— Сейчас привозят много товаров от ретейлера Inditex: Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Zara, Massimo Dutti. Например, платье Zara в комиссионке обойдется вам в 700 рублей вместо трех тысяч, которые просят за новое. А сумка Gucci — в 40 тысяч рублей вместо начальных 170 тысяч рублей, — добавила Абиева.

В ситуации, когда человек, напротив, хочет реализовать свою вещь через секонд-хенд, следует иметь в виду главное — товар должен быть в хорошем состоянии. Перед тем как выставить его на продажу, магазин обязательно проведет санитарную обработку и отправит вещь в химчистку. Однако многие ушлые продавцы любят занизить ее стоимость, а затем выставить для покупателя с большой наценкой.

Поэтому по возможности эксперты рекомендуют торговаться — так можно получить до 80 процентов от продажи. А если вещь относится к премиум-сегменту, то важно предоставить сопровождающие документы — это значительно повысит ее ценник.