Согреет теплым ароматом: секрет идеальных духов для холодного времени года

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С начала осени в столице подскочил спрос на отечественную парфюмерию аж на 75 процентов! Многие решили сменить привычные ароматы. «Вечерняя Москва» вместе с создательницей российской парфюмерной компании Анной Агуриной раскрыла секрет идеальных духов для холодного времени года.

— Осенью становятся более востребованными пряные запахи. То есть духи с более насыщенной базой, в которой преобладают зачастую древесные, мускусные и гурманские ноты. Стоит отметить популярность вкусных аккордов, которые стали в последнее время довольно разнообразными. Например, у одной известной марки вышла коллекция духов, посвященная благородным алкогольным напиткам: яблочному бренди, коньяку, абсенту.

Выбирая «свои» духи, отслеживайте свои ощущения, а не модные тренды. Бывает еще так, что ничего не нравится и все надоело. Такие трансформации происходят нередко в межсезонье. Так, в нашей компании вырастает запрос на создание индивидуального парфюма именно в октябре и марте.

Подбирать духи под одежду не стоит — только под настроение! Например, если оно спокойное и с явным желанием укрыться в кокон, но при этом приходится идти в офис в строгом костюме, не стоит усугублять это состояние строгими бизнес-духами. Лучше нанесите парфюм, наиболее комфортный для вас. Для кого-то это духи со сладкими нотами, для кого-то запахи мускуса, пудры, а лично для меня это сандаловые сливочные ноты.

Фруктовый сезон

В «осенних» парфюмах приветствуются и фруктовые нотки, в том числе, яблоко, но не в базе, а в верхних «слоях». И их оттеняют пряности. Бренд «Ладаника» в аромате «Жар-птица» как раз скрестила фруктовую композицию с гвоздикой, корицей, анисом.

Цена: от 3500 рублей (за 15 мл).

На десерт

Российский бренд Magma Perfumes выпускает духи Dopamine с ароматами сладостей — цитрусовых леденцов, орехового печенья, желе из черной смородины. Отличный десерт без малейшего вреда для фигуры.

Цена: от 6000 рублей (за 15 мл).

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Частичка сибирского леса

В октябре самое время окунуться в атмосферу родных просторов. Ароматы серии Wood Moss «Древесный мох» от российского парфюмера Карины Величковской соединяют в себе древесные ноты, а также запах мха и трав Сибири.

Цена: от 2800 (за 10 мл).

Согревающий эффект

Обратите осенью внимание на парфюмы с бальзамическими нотами — они согревают в прямом смысле. Такие духи содержат в составе теплые и немного сладкие компоненты. Например, ароматы с нотами смол, меда, цветов. Еще хороший выбор на эту осень — духи с лабданумом. Эта нота пахнет немного прополисом, восковыми свечами, дорогим коньяком. Среди отечественной селективной парфюмерии такие ароматы производит Perfume Project.

Цена: от 2000 рублей (за 15 мл).

Ванильное небо

Пока зима не настала, еще не хочется имбирного пряника, на «сцену» выходит ваниль — «королева» осенних пряностей. Для лета «тяжеловата», но в прохладную погоду ее насыщенный, мягкий аромат подойдет любому образу. Обратите внимание на бюджетную туалетную воду Vanilla Rose от российского производителя Sergio Nero. В основе запаха: ваниль, розовый перец, мускус, кедр.

Цена: от 360 рублей (за 50 мл).

Женщина–глинтвейн

Корица, кардамон, гвоздика — «осенние» пряности, которые активно осваивают российские парфюмеры. Можно выбрать духи и с базовой ноткой корицы, а можно приобрести композицию, в которой пряность будет на заднем плане. Спрей Catherine от бренда Flame Moscow как раз из таких: в «сердцевине» аромата корица сочетается с черным перцем и шоколадом.

Цена: от 1400 рублей (за 50 мл).

Под крылом самолета

Госкорпорация «Ростех» объединилась с Гильдией парфюмеров России и разработала мужские духи с ароматом истребителя Checkmate. Оригинальный аромат соединяет в себе запахи натуральной кожи, стекла и металлов, которые использовались в конструкции самолета. Также в композиции чувствуются нотки можжевельника, пачули и дубового мха.

Цена: от 2300 рублей (за 15 мл).

Фото: Unsplash

Сделай сам!

Некоторые российские парфюмерные компании предлагают покупателям наборы флакончиков для создания собственных авторских духов. Специалисты помогают составить букет.

Стоит удовольствие от 1000 до 6000 рублей.

Золотая пора

Шипр — сочетание ярких цитрусовых ароматов с цветами и запахами дубового мха и пачули, напоминающие жухлые листья — одно из классических осенних сочетаний. Компания «Новая заря» создала как раз такой аромат — духи «Тайна».

Цена: от 760 рублей (за 16 мл).

Перечное облако

Аромат Nunki (фото внизу) от российского парфюмера Александры Глюк построен так: разные виды перца как бы «лежат» на сандаловованильном «облаке».

Цена: от 3500 (за 30 мл).

Сочетаем и наслаждаемся

Когда на дворе прохладно, ароматы можно смешивать на коже. Хорошо сочетаются простые запахи. Например, цитрусовый и древесный. Также ароматы лимона, апельсина, мандарина хорошо соединять с цветочными и травянистыми.

Родом из детства

Осень — лучшее время поностальгировать о беззаботном советском детстве. Мужские одеколоны от киностудии «Союзмультфильм», которые она выпустила к своему 85-летнему юбилею, прекрасный выбор. Легкий аромат «Ежик в тумане» с нотой можжевеловых веточек отсылает к знаменитому мультфильму Юрия Норштейна, апельсиновый запах «Чебурашки» — к любимому во всем мире персонажу Эдуарда Успенского.

Цена: от 1700 (за 30 мл).

Фото: АГН Москва

КСТАТИ

Гармоничный аромат состоит из верхних, средних и базовых нот. «База» придает духам стойкость. Средняя, сердцевинная нота образует «главную тему» композиции. Верхние ноты — самые летучие. Они нужны, чтобы создать первое — самое благоприятное — впечатление о духах и подготовить наши рецепторы к основному аромату.