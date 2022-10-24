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«Роковой период»: чего ждать от коридора затмений, который откроется 25 октября

Анастасия Харламова

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Общество
«Роковой период»: чего ждать от коридора затмений, который откроется 25 октября
Фото: Unsplash

Новый коридор затмений откроется 25 октября. Он продлится 57 дней. «Вечерняя Москва» узнала у потомственной ведуньи Алены Полынь, чего ждать россиянам в этот роковой период и какие сюрпризы принесет астрономическое явление.

По ее словам, во время коридора затмений закон бумеранга начинает работать в усиленном режиме. Все плохие поступки будут наказаны незамедлительно.

— Любые коридоры затмений — это кармические периоды. В это время начинает работать закон бумеранга. Все, что мы делаем не так, очень быстро возвращается к нам ответной реакцией. Долго ждать не приходится, — заявила Полынь.

Ведунья отметила, что во время коридора затмений теневая сторона людей начнет проявлять себя. Кроме того, друзья или родственники могут показать свое истинное лицо и оказаться врагами:

— В этот период проявятся все теневые стороны каждой личности. Мы и о себе можем узнать что-то не очень приятное для самих себя и быть шокированными. Также узнаем своих врагов, которых раньше не замечали. Мы увидим их среди людей, которых таковыми никогда не считали. Можно будет сделать неприятное открытие о своих близких людях и друзьях.

Собеседница «ВМ» предупредила, что в этот период повысится уровень напряжения и тревоги. Она рекомендует особенно тщательно фильтровать свои мысли и делать очистительные практики.

— Коридор затмений является опасным периодом. Человека начинает потряхивать. Все плохие моменты жизни могут усугубиться. Мы войдем в напряженную и тревожную волну. В этот период нужно производить чистку. Человек должен глубоко анализировать свои мысли. Я советую думать так, как будто все окружающие видят ваши мысли. Также важно очищать свое тело и душу через очистительные практики. А нерешенные проблемы лучше обсудить с психологом, — подчеркнула Полынь.

Ведунья советует отложить новые проекты и верно завершить все свои старые дела. Более того, лучше быть начеку и не удивляться неприятным неожиданностям:

— Во время коридора затмений лучше не брать на себя новые задачи и проекты. Нужно завершить все старые дела, но сделать это правильно, с анализом своих действий и поступков. Важно помнить, что коридор затмений начинается в знаке Скорпиона 25 октября. Представители этого знака зодиака привыкли все делать исподтишка. Именно поэтому стоит ждать неприятных неожиданностей.

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