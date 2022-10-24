Зима близко: как проводится сезонная иммунизация животных и подготовка к холодам

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Москве завершился осенний этап раскладки приманок с вакцинами для диких животных, обитающих на особо охраняемых территориях города. Как ведется эта работа, а также идет подготовка диких зверей и птиц к холодам рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

— С какой периодичностью проводится раскладка приманок с вакцинами и насколько эффективен такой способ?

— На особо охраняемых природных территориях Москвы эта работа проводится два раза в год — весной и осенью. Ей занимаются специалисты столичного Комитета ветеринарии города при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Осенний этап раскладки приманок с вакцинами в этом сезоне уже завершен. Сейчас наблюдаем, все ли приманки найдены животными. Предыдущая иммунизация была проведена весной 2022 года. Тогда было разложено более 16 тысяч приманок. В год в общей сложности получается более 55 тысяч доз вакцин.

Пероральная иммунизации диких плотоядных направлена на предотвращение заболевания бешенством среди диких животных. Эффективность этой методики доказана, ее применение позволяет сохранять в городе безопасный фон по бешенству.

— На каких животных рассчитаны приманки и где они размещаются, специалисты пользуются какой-то картой мест обитания?

— Приманки поедают в основном лисы и енотовидные собаки, а также бродячие собаки и кошки. Часто они достаются мелким плотоядным, например, куницам или горностаям. В случае поедания нескольких доз вакцины никаких побочных эффектов у живности не отмечается.

Отдельных карт с местами обитания животных у нас нет, да они и не требуются. Специалисты, которые много времени проводят на природных территориях, знают не только повадки их обитателей, но и места проживания. Например, на территории Троицкого и Новомосковского административных округов известно большинство мест обитания лис. Приманки раскладываются у каждой норы, причем с хорошим запасом.

— Из чего состоят приманки с вакциной и как быстро формируется иммунитет у животных?

— Приманки изготавливаются в форме брикетов. В их состав входит мясокостная или рыбная мука, говяжий жир и парафин.

После раскладки вакцины через неделю специалисты проверяют, съедена ли приманка. Стойкий иммунитет к вирусу бешенства после ее поедания формируется у животных на 12 месяцев.

— На особо охраняемых природных территориях нередко встречаются дикие животные. Порой они забегают и в жилые дворы. С чем это связано?

— На природных территориях обитает огромное количество диких зверей и птиц, в том числе краснокнижные виды. Не удивительно, что животные порой выходят к людям. Причины могут быть разные. Одна из распространенных — нехватка еды в холодное время года, а также поиск мест для выведения детенышей, строительства нор.

На особо охраняемых территориях в Москве обитают дикие животные, которые порой заходят в жилые дворы, но боятся этого не нужно. Лисы, кабаны, заяц-русак и заяц-беляк, бобры, белки, ежи и лоси — такие же городские жители, как и люди. Это их дом.

Некоторых животных в городе могут заметить лишь специалисты. И часто они попадают только в специальные фотоловушки. В их числе косули, куницы, енотовидные собаки, ласки, землеройки (в том числе редкая водяная землеройка — кутора), горностаи, чибисы, вальдшнепы, осоеды из семейства ястребиных.

Например, землероек часто путают с мышами, хотя они совсем не интересуются зерном и едят насекомых. В зоопарках иногда держат землеройку путорак — детеныши этих двухцветных зверьков передвигаются караванчиком — мать идет впереди, а за ней, держась зубами за шерсть у основания хвоста, один детеныш, потом следующий и так далее.

— Когда диким обитателям действительно нужна подкормка и в какое время года?

— В теплое время года животным дополнительная подкормка не требуется, они способны самостоятельно добывать пищу. Если приносить еду, то они разбалуются и в перспективе разучатся самостоятельно добывать корм. Это может оказаться фатальным для животных — зимой они могут погибнуть, потеряв навык поиска пропитания.

Осень, несмотря на прохладу, — не время для подкормки. Например, слишком ранняя подкормка птиц может задержать их на пути в теплые страны. С приходом холодов им будет сложно добраться до места назначения.

Есть два основных ориентира для подкормки — минусовые температуры воздуха и постоянный снежный покров. В зимнее время специалисты подкармливают лосей, косуль, кабанов сеном и корнеплодами. Еда раскладывается в кормушки в период высокого снежного покрова.

Москвичи также могут участвовать в подкормке животных и птиц в зимнее время. Опять же им нужен специальный рацион питания, а не те продукты, которые залежались дома.

— Какие представители дикого мира уже отправились в теплые края, а какие традиционно останутся на зимовку?

— На юг выдвинулись многие птицы. Первыми еще в первой декаде августа улетели стрижи. В сентябре на юг отправились мухоловки и ласточки, камышевки и славки. К полету готовятся пеночки, скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. В числе последних в теплые края выдвинутся чайки и чомги, а также стаи диких гусей.

Улетают преимущественно насекомоядные птицы — с приходом холодов их рацион питания становится более скудным. Зиму птицы будут пережидать в южных регионах России, в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

На зимовку на природных территориях Москвы останутся оседлые птицы, которые при нехватке корма кочуют стаями или в одиночку в поисках пропитания. В их числе синицы, воробьи, сороки, сойки, дятлы, дрозды-рябинники. В рацион питания входят ягоды различных кустарников, а также растительные корма в укрытиях других зверей.

Остаются на зимовку на московских территориях и некоторые виды водоплавающих птиц, например. кряквы. Они переживают зимы на незамерзающих водоемах.

В преддверии холодов многие звери активно запасаются едой, готовят норы и укрытия. Например, бобры, белки, мышевидные грызуны.

Те, кто впадают в спячку, усиленно питаются, копят подкожный жир и подыскивают жилища на зиму.

— На территории экоцентров Мосприроды установлены вольеры с животными и птицами. Каких обитателей там можно увидеть?

— Всего обустроено семь вольерных комплексов. В вольерном комплексе «Дом лани» круглогодично можно наблюдать за семейством европейских ланей, которые находятся на полувольном содержании. В природно-историческом парке «Битцевский лес» проживают обыкновенные белки, козы, овцы, карликовые куры бентамок и пять видов фазанов. В вольерном комплексе экоцентра «Царская пасека» можно увидеть белок, ушастую сову и серую неясыть. В «Кузьминки-Люблино» круглогодично в вольерах живут белки, а в холодное время года и до мая козы, фазаны, декоративные голуби, куры оригинальных пород переводятся в закрытые утепленные помещения.

— Наверняка и в Центре реабилитации диких животных начался переезд обитателей в теплые помещения?

— Для многих животных Центра реабилитации низкие температуры привычны. От холодов тех же лис и енотов защищает толстый слой меха, который к зиме становится еще более густым.

В теплые помещения из водоемов переводятся экзотические животные, которые привыкли к жаркому климату, а также водоплавающие птицы, лебеди, утки. Специальные переходы в зимние вольеры подготовлены для приматов. Для пресмыкающихся устанавливаются ультрафиолетовые лампы, которые позволят компенсировать нехватку солнечного света. С приходом холодов меняется и рацион питания: увеличиваются нормы кормления, повышается калорийность пищи.

КСТАТИ

Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных (World Animal Day). Выбрана именно эта дата, потому что 4 октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который считался покровителем животных. Франциск был внимателен к любым живым существам — он отпускал принесенных ему рыб и убирал с дороги дождевых червей, чтобы их не задавили. Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции на проходившем там Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

С 4 октября и в следующие несколько дней во многих городах и странах проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных.

Например, на Тайване в зоопарке проводят концерты, лекции о птицах, творческие ярмарки, квесты по спасению животных. Это помогает детям больше узнавать о сохранении дикой природы и сосуществовании человека и природы в легком и веселом игровом формате.

В американском штате Нью-Джерси проводят неделю наблюдений за птицами. Организовывают мастер-классы, лекции и практические выездные занятия по бердвотчингу.

В Нигерии 4 октября стартует акция «Птицы без клеток», призванная объяснить, почему клеточное содержание цесарок, кур и другой домашней птицы ведет к болезням и ухудшению качества яиц. В тесных клетках из-за постоянно стресса куры порой даже калечат друг друга, а на вольном выпасе в больших вольерах они живут мирно.