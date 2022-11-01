Половину бюджетных средств получит социальная сфера

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«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 1 ноября депутаты Мосгордумы поддержали проект бюджета Москвы.

Особенности исполнения бюджета в этом году связаны с мировой экономической ситуацией.

— Наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Следствием агрессивных решений со стороны недружественных стран стали в том числе разрыв международных экономических связей, прекращение работы организаций с иностранным капиталом, вынужденное ужесточение кредитной политики.

Изменившиеся условия функционирования московской экономики отразились и на бюджете города, — отметила на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, рост доходов на сегодняшний день составляет около 14 процентов. В начале года отмечался высокий экономический рост, начавшийся после завершения коронавируса. Доходы бюджета увеличились более чем на 20 процентов. Второй период начался в мае. На бюджет стали оказывать влияние санкции, колебания курса рубля, падение объемов экспорта и другие негативные факторы. Поступления по налогу на прибыль снизились почти на 11 процентов.

— Несмотря на неблагоприятные условия, с мая по сентябрь отмечается рост доходов, хотя темп вдвое меньше, чем за первые четыре месяца. По итогам года ожидаются достаточно позитивные результаты исполнения доходной части бюджета, рост составит около 10 процентов. Это позволит осуществить исполнение расходной части бюджета в соответствии с утвержденными параметрами, — сказала Елена Зяббарова.

Проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов сформирован с учетом сохранения высокого уровня неопределенности и рисков.

Доходы бюджета в 2023 году прогнозируются в размере 3747 миллиардов рублей, в 2024 году — 4047 миллиардов, в 2025 году — 4476 миллиардов рублей. 84 процента доходов напрямую зависят от результатов экономической деятельности — от налога на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов.

Расходная часть бюджета на 2023 год запланирована в размере 4183 миллиарда рублей, на 2024 год — 4266 миллиардов и на 2025 год — 4393 миллиарда рублей. По словам Елены Зяббаровой, около половины всех расходов, согласно проекту бюджета Москвы, будут направлены на социальную сферу.

Рассмотрев проект бюджета, парламентское большинство Мосгордумы поддержало законопроект и консолидированным предложением рекомендовало принять его в кратчайшие сроки на заседании столичного парламента без внесения поправок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Мы впервые в современной истории рассматриваем городской бюджет, созданный в условиях, с которыми никто из нас никогда еще не сталкивался. Мы живем и работаем при финансовой блокаде и других откровенно враждебных действиях. Парламентское большинство поддержало законопроект и выступило с консолидированным предложением принять его в кратчайшие сроки без внесения поправок. Цель у нас одна — благополучие москвичей.