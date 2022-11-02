Вражеский огонь пытался сорвать доставку боеприпасов

Фото: Минобороны РФ

Министерстве обороны России рассказали о новых подвигах наших военных, совершенных в ходе спецоперации на Украине.

Освободили территорию

Старший сержант Юрий Лапиков в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона поддерживал огнем наших мотострелков. Бойцы освобождали один из населенных пунктов от нацистов.

Бесперебойным и точным огнем уничтожили пять единиц вражеской техники и около 15 радикалов. Тем самым бойцы смогли выбить националистов и вернуть населенный пункт под контроль ВС РФ.

Сохранил груз

Сержант, командир отделения взвода обеспечения Константин Дымовский подвозил боеприпасы к позициям российских группировок. Они в то время вели ожесточенные бои с националистами.

Массовый обстрел со стороны ВСУ обрушился и на колонну Дымовского. Под плотным огнем сержант смог вывести машину из зоны обстрела и доставить груз к опорному пункту.

Продолжил сражение

Майор Антон Феонов поддерживал огнем войска ВС РФ, которые освобождали стратегически важный населенный пункт от украинских нацистов. Подразделение Феонова отправили вести артиллерийскую разведку позиций врага. В ходе выполнения задачи на наблюдательный пункт обрушился минометный обстрел.

Антон получил контузию, но, получив первую медпомощь, отказался от госпитализации и остался на боевой позиции, продолжая корректировать огонь своей артиллерии. Благодаря своевременным и точным полученным данным от Феонова бойцы уничтожили три вражеских танка, два БМП и до 30 националистов.