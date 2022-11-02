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Алея флагов пополнилась символикой новых регионов

Александр Зосимов
Общество
Алея флагов пополнилась символикой новых регионов
Фото: Пресс-служба Совфеда

2 ноября в Совете Федерации установили флаги четырех новых регионов России. Мероприятие прошло в преддверии Дня народного единства.

Официальную атрибутику Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей расположили на аллее флагов регионов. Церемония прошла с участием солдат роты почетного караула.

Присутствовала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая отметила, что воссоединение территорий «на века войдет в летопись истории нашего Отечества как очень важное, радостное, долгожданное событие».

— Символично, что сегодняшняя церемония проходит в преддверии Дня народного единства, праздника, который объединяет всех жителей нашей многонациональной страны, — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Общественной палаты Луганской Народной Республики Алексей Карякин рассказал «Вечерней Москве» о значимости проведения мероприятия.

— Установление флагов новых субъектов страны в Совете Федерации — знаковое событие для жителей Донбасса. Это очередной этап признания территорий, которые недавно вошли в состав Российской Федерации, — считает председатель ОП ЛНР. — Это очередное подтверждение того, что Россия всегда исполняет то, что обещает народам великого государства, поддерживает их и не бросает в беде. Впереди — еще много событий, которые коснутся многих сфер деятельности. Они будут подтверждать всему миру, что Донбасс — это Россия.

Флаги аллея Совет Федерации Россия территории
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