Дом, который бросила Собчак: телеведущая может дистанционно продать свой особняк за 300 миллионов

Фото: roscongress / Максим Григорьев

Телеведущая Ксения Собчак покинула Россию ровно неделю назад. А ее роскошный особняк, в котором она только что обустроила семейное гнездо, сейчас пустует. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки.

Телеведущая уехала из России налегке, оставив сына Платона и мужа, худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Оставила она и просторный дом в элитном поселке «Горки-8», который последние три года любовно строила, чтобы проводить в нем «теплые уютные вечера всей семьей».

Переезд в новое жилье продолжался всю осень. Площадь коттеджа — 1000 квадратных метров: чтобы в нем обосноваться, нужно время. Строительство — из элитного финского соснового бруса — обошлось телеведущей более чем в 60 миллионов рублей, и это не считая стоимости земли.

— Без фото и видео общих планов объекта точную стоимость установить сложно, — объясняет «Вечерке» специалист крупного агентства по продаже недвижимости Марина Рубанова. — По сообщениям, которые публикует сама Ксения, можно предположить, что такой дом может стоить от 200 до 300 миллионов рублей — вместе с участком.

Дом строился по индивидуальному проекту, это повышает цену, однако Собчак наверняка прилично сэкономила на строительных расходах, приобретая материалы по бартеру (рекламируя производителей в своих соцсетях).

Поэтому ее дом не самый дорогостоящий объект в «Горках-8». Сегодня цены в этом поселке могут доходить до 500–550 миллионов рублей. Тем более что соседи Ксении — «большие» люди, например министр иностранных дел Сергей Лавров.

Подбирая обстановку и освещение, Ксения старалась ни в чем себе не отказывать: мягкая мебель изготовлена из текстиля, устойчивого к воде и загрязнениям, также в интерьере много дерева и натурального камня.

Для гостиной Собчак приобрела антикварные люстры 1960-х годов. Потратила на них, видимо, очень много, поскольку в детскую уже пришлось покупать китайские бра по 200 тысяч рублей за штуку.

Интерьер коттеджа

Первый этаж. Здесь располагаются кухня-столовая и гостиная, СПА-зона с баней, хамамом, бассейном и спортзалом.

Здесь располагаются кухня-столовая и гостиная, СПА-зона с баней, хамамом, бассейном и спортзалом. Второй этаж. Здесь устроены жилые комнаты и спальни.

Здесь устроены жилые комнаты и спальни. Цокольный этаж. Почти весь отведен под гардероб, которому потребовались аж две комнаты. Особое место занимает шубохранилище, где поддерживаются определенная температура и влажность. Также здесь поместился винный погребок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Марочкин, звездный юрист:

— Свой дом Ксения Собчак может продать дистанционно — без проблем. Она может оформить на любое лицо доверенность и ее легализовать, проставив апостиль (специальный штамп, подтверждающий законность документа), находясь за рубежом. Односторонняя сделка оформляется без участия доверителя.

Собчак не проходит по делу о вымогательстве, к которому причастен ее директор Суханов. Иначе ей бы предъявили обвинения заочно и объявили в международный розыск. Однако обвинений нет, значит, ей ничего не угрожает. Возможно, вскоре она вернется в Россию.