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Шенген нам будет сниться: срочную визу для въезда в Европу теперь получить невозможно

Никита Миронов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Шенген нам будет сниться: срочную визу для въезда в Европу теперь получить невозможно
Фото: Shutterstock

2 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) привела данные, согласно которым однократные и короткие мультивизы стали выдавать в несколько раз чаще. А вот срочную визу теперь получить невозможно. «Вечерняя Москва» узнала, что в итоге изменилось в получении шенгена.

По данным ассоциации, теперь граждане РФ должны обосновать цели поездки и подтвердить свои финансовые возможности. Главной причиной отказа в АТОР назвали недостаточную сумму на банковском счете.

— В каждой стране свои требования. Но обычно они составляют от 50 (3068 рублей) до 100 евро (6143 рубля) на каждый день пребывания в стране. Часто требуют справку НДФЛ-2 и копию заверенной на работе трудовой книжки, — пояснила исполнительный директор туристического агентства Елена Зятьева.

— Также требуют выписку с банковского счета с операциями за три последних месяца и справку о доступном остатке. Снять эти деньги, как правило, невозможно, поскольку банк — российский, а «Виза» и «Мастеркард» за границей не работают. Подорожало и оформление. Сейчас сумма сбора для взрослых — 80 евро (4914 рублей), для детей — 40 (2454 рублей).

Приостановка соглашения об упрощенном получении виз на срок оформления пока не повлияла.

— Возможно, потому что на Европу резко снизился спрос. Мало кто готов лететь через Стамбул или Дубай и переплачивать втрое, — пояснила эксперт.

Средний срок рассмотрения заявления сегодня составляет 15 дней, а выдачи визы — 2,5 недели. Срок оформления визы во Францию и Грецию займет примерно полторы недели, в Испанию, Италию, Венгрию и Австрию — до трех. Процедура может затянуться и до 45 дней.

ЦИФРА

3,5 миллиона россиян выезжали за границу этим летом. Большинство (60 процентов) — отдыхали в Турции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Самохвалов, член правления Альянса туристических агентств:

— Я бы не советовал лететь в Европу без крайней необходимости. Во-первых, ЕС стал дороже — и визы, и перелет. Во-вторых, на границе у вас могут потребовать справку, о необходимости которой вы даже не догадывались. Или, скажем, показать наличные деньги, причем сумму пограничники берут с потолка. В общем, посещение ЕС сейчас затруднительно.

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