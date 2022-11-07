В Москве открыт прием заявок на получение экологических грантов

«Новая парадигма устойчивого развития РФ до 2030 года» Открытого экологического университета МГУ, отмеченного грантом в 2021 году. Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский провел лекцию по теме создания комфортной городской среды в мегаполисах / Фото: YouTube (скриншот) / Лекция «Образовательный проект «Новая парадигма устойчивого развития России до 2030 года»

В столице выберут лучшие проекты в области экологического образования и просвещения. Заявки на конкурс, в ходе которого пройдет отбор, начал принимать Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Цель конкурса — поддержать организации, создавшие и реализовавшие на территории столицы лучшие эколого-просветительские проекты.

Гранты победителям предоставят в трех категориях:

«Лучшие проекты в области развития системы экологического образования на территории Москвы»;

«Лучшие эколого-образовательные проекты (публичные «открытые» лекции, семинары, форумы)»;

«Лучшие эколого-просветительские проекты и проекты в области формирования экологической культуры (выставки, интерактивные занятия и программы, информационные интерактивные учебно-методические пособия)».

— Заявки на предоставление грантов принимаются до 27 ноября 2022 года включительно, — рассказали «ВМ» в департаменте.

В прошлом году гранты получили четыре организации. Так, за проект «Экологические исследования школьников — путь повышения экологической культуры населения» вручен грант межрегиональному общественному движению творческих педагогов «Исследователь».

— Суть нашего проекта в том, что учащиеся занимаются наблюдением и отбором проб на пришкольных и особо охраняемых природных территориях. Затем они проводят анализ и исследования в классах при помощи специального оборудования. Таким образом, более наглядно идет усвоение материалов учебных предметов, формируются бережное отношение к природе, понимание тех процессов, которые происходят в экосистемах. Как результат — повышение общего уровня экологического образования в стране, — рассказал председатель движения «Исследователь», кандидат психологических наук Александр Леонтович.

Получил грант и проект «Новая парадигма устойчивого развития РФ до 2030 года», который реализовало ООО «Открытый экологический университет».

Был отмечен грантом и проект «Изучаем природу Москвы», который реализует отдел экологии Государственного Дарвиновского музея.

Четвертый грант получила работа государственного бюджетного учреждения дошкольного образования «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». Проект называется «Инновационные дистанционные образовательные практики и интегрированные технологии экологического просвещения учащихся образовательных организаций Москвы».

Подробно ознакомиться с условиями конкурса можно в подразделе «Гранты на лучшие проекты в области экологического образования и просвещения» на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

СПРАВКА

Приносить материалы можно по адресу Москва, улица Новый Арбат, д. 11, стр. 1, каб. 1203. Регистрация в отделе по работе с документами Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы: понедельник–четверг — с 08:00 до 16:00, пятница — с 08:00 до 15:00. Контактный телефон для справок, заказ пропусков +7 (495) 691-74-74, доб. 78394.