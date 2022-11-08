Как понять, что ты ему нравишься: психотерапевт Фомин раскрыл неочевидные признаки мужской симпатии

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Когда у мужчины появляется интерес к женщине, некоторые неочевидные знаки могут выдать его симпатию. О том, какие сигналы подает влюбленный мужчина, как заставить его действовать, «Вечерней Москве» рассказал врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин.
По его словам, когда у одного человека появляется интерес к другому, он невольно начинает фокусировать внимание на предмете своего интереса.
— Когда мужчине начинает нравиться женщина, он много думает о ней и собирает доступную для него информацию, — пояснил Фомин.
Собеседник «ВМ» отметил, что можно выделить очевидные и неочевидные признаки мужской симпатии.
По мнению психотерапевта, если мужчина и женщина находятся в непосредственном доступе и часто видят друг друга, он будет смотреть на нее чаще других.
— Его взгляд будет заметен. Он станет более пристальным, ищущим и сосредоточенным, — заметил специалист.
Собеседник «ВМ» обратил внимание, что лицо мужчины в момент наблюдений за предметом интереса может быть сосредоточенным и серьезным.
— Потому что начальная стадия симпатии всегда сопровождается сопутствующими переживаниями, которые возникают из-за неопределенности, — поделился Фомин.
Однако психотерапевт предупредил, что взгляды не всегда являются очевидным маркером влюбленности человека:
— Иногда мужчина может думать о сторонних проблемах и при этом залипать в одну точку. Этой точкой может быть женщина, необязательно она будет ему симпатична.
Психотерапевт уверен, что влюбленный мужчина будет пытаться намеренно искать встречи с женщиной, которая представляет для него интерес.
— Например, если они коллеги и работают в одном офисе, он будет пытаться подгадать время ее обеденного перерыва, чтобы оказаться с ней в непосредственной близости, — предположил Фомин.
Неожиданная и необоснованная смена стиля одежды, как отметил психотерапевт, может являться признаком симпатии мужчины.
— Если привычным стилем одежды для мужчины являются кроссовки и футболки, но неожиданно он заменяет их на туфли и рубашку, это может говорить о том, что он пытается понравиться кому-то, — прокомментировал специалист.
Собеседник «ВМ» выразил мнение, что инстинкты человека недалеко ушли от животного мира, поэтому мужчина будет пытаться выделиться перед женщиной на общем фоне конкурентов.
— Если он занимается спортом, будет носить одежду, которая подчеркивают его формы. Либо попробует продемонстрировать свою силу, помогая кому-то физически при ней, — пояснил Фомин.
По словам психотерапевта, в случае, если мужчина эрудирован и начитан, не исключено, что он попытается продемонстрировать эти знания перед объектом своей симпатии.
Одним из способов привлечь внимание женщины, если мужчина находится в непосредственной близости с ней, как рассказал собеседник «ВМ», могут стать громкие разговоры или смех.
— Мужчина может обращать внимание женщины на себя более громкими разговорами, если она находится в непосредственной близости к нему, — заметил Фомин.
Психотерапевт пояснил, что речь идет об интересах, которые приближены к объекту симпатии.
— Например, мужчина замечает, что каждые два часа она уходит курить с компанией коллег, и для того чтобы проводить с ней время в одном кругу, он начинает «зеркалить» ее интересы, — обратил внимание Фомин.
Кроме того, собеседник «ВМ» рассказал, что если мужчина находится рядом с женщиной, которая ему симпатична, то он может шутить при ней.
— Таким образом он показывает, что с ним ей может быть весело, — пояснил врач.
Мужчины, как отметил психотерапевт, по своей натуре не способны проявлять решительность в любовных делах.
— Это связано с тем, что они боятся провала. Ощущение общественно-социального позора для мужской половины человечества воспринимается с ужасом, поэтому с их стороны отмечается нерешительность, — рассказал Фомин.
Однако, он дополнил, что если мужчина решился на проявление своих чувств к женщине, то это проявляется в очевидных признаках:
— Если женщина получает от мужчины цветы или другие подарки, очевидно, что он заинтересован в ней и настроен серьезно, — поделился специалист.
Психотерапевт рассказал, что об очевидном интересе со стороны мужчины свидетельствует повышенное внимание к женщине.
По словам собеседника «ВМ», когда мужчине симпатична женщина, он найдет способ проводить с ней больше времени, будет уделять ей каждую свободную минуту.
Попытки дотронуться до руки женщины, поправить ее волосы и другие тактильные жесты, как отметил Фомин, являются очевидными признаками симпатии со стороны мужчины.
Собеседник «ВМ» рекомендовал подавать ответные сигналы взаимной симпатии, чтобы заставить мужчину сделать первый шаг.
— Если это какая-то невербалика, девушка может улыбнуться на его взгляд в ответ, — посоветовал Фомин.
По его мнению, мужчины нерешительны и боятся провала, потому что это для них это ощущение общественно-социального позора, поэтому женщине необходимо подавать маркеры ответной симпатии, чтобы заставить его действовать.