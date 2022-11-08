Как понять, что ты ему нравишься: психотерапевт Фомин раскрыл неочевидные признаки мужской симпатии

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Когда у мужчины появляется интерес к женщине, некоторые неочевидные знаки могут выдать его симпатию. О том, какие сигналы подает влюбленный мужчина, как заставить его действовать, «Вечерней Москве» рассказал врач — психиатр-психотерапевт Евгений Фомин.

По его словам, когда у одного человека появляется интерес к другому, он невольно начинает фокусировать внимание на предмете своего интереса.

— Когда мужчине начинает нравиться женщина, он много думает о ней и собирает доступную для него информацию, — пояснил Фомин.

Собеседник «ВМ» отметил, что можно выделить очевидные и неочевидные признаки мужской симпатии.

Неочевидные

Взгляды

По мнению психотерапевта, если мужчина и женщина находятся в непосредственном доступе и часто видят друг друга, он будет смотреть на нее чаще других.

— Его взгляд будет заметен. Он станет более пристальным, ищущим и сосредоточенным, — заметил специалист.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что лицо мужчины в момент наблюдений за предметом интереса может быть сосредоточенным и серьезным.

— Потому что начальная стадия симпатии всегда сопровождается сопутствующими переживаниями, которые возникают из-за неопределенности, — поделился Фомин.

Однако психотерапевт предупредил, что взгляды не всегда являются очевидным маркером влюбленности человека:

— Иногда мужчина может думать о сторонних проблемах и при этом залипать в одну точку. Этой точкой может быть женщина, необязательно она будет ему симпатична.

Попытка случайной встречи

Психотерапевт уверен, что влюбленный мужчина будет пытаться намеренно искать встречи с женщиной, которая представляет для него интерес.

— Например, если они коллеги и работают в одном офисе, он будет пытаться подгадать время ее обеденного перерыва, чтобы оказаться с ней в непосредственной близости, — предположил Фомин.

Смена стиля одежды

Неожиданная и необоснованная смена стиля одежды, как отметил психотерапевт, может являться признаком симпатии мужчины.

— Если привычным стилем одежды для мужчины являются кроссовки и футболки, но неожиданно он заменяет их на туфли и рубашку, это может говорить о том, что он пытается понравиться кому-то, — прокомментировал специалист.

Попытка демонстрации

Собеседник «ВМ» выразил мнение, что инстинкты человека недалеко ушли от животного мира, поэтому мужчина будет пытаться выделиться перед женщиной на общем фоне конкурентов.

— Если он занимается спортом, будет носить одежду, которая подчеркивают его формы. Либо попробует продемонстрировать свою силу, помогая кому-то физически при ней, — пояснил Фомин.

По словам психотерапевта, в случае, если мужчина эрудирован и начитан, не исключено, что он попытается продемонстрировать эти знания перед объектом своей симпатии.

Громкие разговоры и смех

Одним из способов привлечь внимание женщины, если мужчина находится в непосредственной близости с ней, как рассказал собеседник «ВМ», могут стать громкие разговоры или смех.

— Мужчина может обращать внимание женщины на себя более громкими разговорами, если она находится в непосредственной близости к нему, — заметил Фомин.

Появление новых интересов

Психотерапевт пояснил, что речь идет об интересах, которые приближены к объекту симпатии.

— Например, мужчина замечает, что каждые два часа она уходит курить с компанией коллег, и для того чтобы проводить с ней время в одном кругу, он начинает «зеркалить» ее интересы, — обратил внимание Фомин.

Кроме того, собеседник «ВМ» рассказал, что если мужчина находится рядом с женщиной, которая ему симпатична, то он может шутить при ней.

— Таким образом он показывает, что с ним ей может быть весело, — пояснил врач.

Очевидные

Мужчины, как отметил психотерапевт, по своей натуре не способны проявлять решительность в любовных делах.

— Это связано с тем, что они боятся провала. Ощущение общественно-социального позора для мужской половины человечества воспринимается с ужасом, поэтому с их стороны отмечается нерешительность, — рассказал Фомин.

Однако, он дополнил, что если мужчина решился на проявление своих чувств к женщине, то это проявляется в очевидных признаках:

Подарки

— Если женщина получает от мужчины цветы или другие подарки, очевидно, что он заинтересован в ней и настроен серьезно, — поделился специалист.

Повышенное внимание

Психотерапевт рассказал, что об очевидном интересе со стороны мужчины свидетельствует повышенное внимание к женщине.

Время возле объекта интереса

По словам собеседника «ВМ», когда мужчине симпатична женщина, он найдет способ проводить с ней больше времени, будет уделять ей каждую свободную минуту.

Проявление тактильности

Попытки дотронуться до руки женщины, поправить ее волосы и другие тактильные жесты, как отметил Фомин, являются очевидными признаками симпатии со стороны мужчины.

Заставь его действовать

Собеседник «ВМ» рекомендовал подавать ответные сигналы взаимной симпатии, чтобы заставить мужчину сделать первый шаг.

— Если это какая-то невербалика, девушка может улыбнуться на его взгляд в ответ, — посоветовал Фомин.

По его мнению, мужчины нерешительны и боятся провала, потому что это для них это ощущение общественно-социального позора, поэтому женщине необходимо подавать маркеры ответной симпатии, чтобы заставить его действовать.