Первопроходцы сферы образования

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский государственный социальный университет в числе первых отечественных вузов открывает свое представительство на Донбассе. Ректор РГСУ Андрей Хазин рассказал «Вечерней Москве» подробности создания первого филиала в Луганске.

— Когда появилась идея открыть представительство на Донбассе? И когда началась работа в этом направлении?

— Еще в начале специальной военной операции наш университет одним из первых запустил горячую линию для студентов. Как показала практика, очень много обращений было именно от ребят с Донбасса.

Абитуриенты и студенты интересовались возможностью поступления и перевода в РГСУ. Мы поняли, что интерес к нашему университету в регионе есть, и сочли логичным открыть представительство в Луганске. Проработку этого вопроса начали в апреле.

— Какие направления подготовки будет включать подразделение на Донбассе?

— Работа луганского филиала прежде всего будет направлена на переобучение и повышение квалификации специалистов социальной сферы: соцработников, педагогов, геронтологов, психологов, медиков, специалистов в сфере реабилитации и паллиативной помощи и представителей других социально значимых специальностей. Еще в новом представительстве РГСУ стартуют программы дополнительного профессионального образования и переподготовки специалистов в соответствии с российскими стандартами.

— В будущем вы планируете открывать филиалы вуза в других городах?

— Пока рассматриваем открытие подразделений в Донецке, а дальше — в Херсонской и Запорожской областях. Надеюсь, все получится.

— Ваш университет в числе первых начал работу по открытию представительств в новых субъектах России. С какими проблемами столкнулись, тяжело быть первопроходцами?

— У РГСУ есть филиалы как в России, так и за рубежом, а также многочисленные представительства в различных городах России. Так что опыт подобной экспансии у нас есть, все вопросы решаются в рабочем режиме. Кроме того, мы чувствуем поддержку и заинтересованность региональных властей.

— На каких основаниях будут принимать студентов в филиалы? Есть ли для них какие-то льготы?

— Нет, набор будет происходить на общих основаниях.

— Смогут ли студенты при желании перевестись в столичное подразделение университета?

— Да, такая возможность у них будет, она предусмотрена общими правилами, действующими в нашем университете.

— Сотрудники и студенты РГСУ постоянно оказывают помощь как мобилизованным россиянам, так и жителям Донбасса. Тем самым вуз подтверждает свою социальную направленность?

— РГСУ — это вуз с историей и сложившейся системой ценностей, главными из которых являются человеколюбие и патриотизм. Мы не можем поступать иначе, поэтому и помогаем всем тем, кто в этом нуждается. В данный момент это мобилизованные, беженцы и жители новых регионов России.

— Будет ли оказана помощь в дальнейшем трудоустройстве подготовленным в луганском филиале специалистам?

— Что касается новых регионов России, уверен, что сложностей с трудоустройством специалистов социально ориентированных профессий в ближайшие годы точно не возникнет. Хотя, если им понадобится помощь, мы готовы проработать этот вопрос.