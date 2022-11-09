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День полиции в 2022 году: когда отмечают, история праздника, традиции

Анастасия Харламова

Сюжет: 

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Общество
День полиции в 2022 году: когда отмечают, история праздника, традиции
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ноябре 2022 года в России празднуют День сотрудника органов внутренних дел (День полиции — прим. «ВМ»). «Вечерняя Москва» расскажет, какого числа пройдет праздник, какова его история, вспомнит связанные с полицией интересные факты и традиции.

Когда отмечают День полиции в России

День сотрудника органов внутренних дел стал так называться после переименования милиции в полицию в 2011 году. В 2022 году День полиции отметят 10 ноября.

История праздника

История праздника началась в 1962 году, когда в СССР появился День советской милиции. Дату связали с тем, что в 1917 году 10 ноября, сразу после Октябрьской революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР создали рабочую милицию для охраны революционного общественного порядка.

Сначала милиция находилась в ведении местных советов, а затем в структуре Наркомата внутренних дел СССР. Однако с 1946 года ее перевели в структуру Министерства внутренних дел.

Традиции Дня полиции

Ежегодно День сотрудника органов внутренних дел объединяет всех служащих МВД. Сотрудники полиции собираются за праздничным столом независимо от звания и должности. Более того, руководство награждает лучших полицейских орденами и медалями, а некоторым дают повышение. Одной из главных традиций праздника является обмывание звездочек.

С начала 2000-х годов для работников МВД в этот день выступают звезды российской эстрады в Государственном Кремлевском дворце. Традиционно сотрудники органов внутренних дел выходят на службу в парадной форме в День полиции.

Интересные факты о российской полиции

В Москве есть улицы, которые носят имена милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Такой чести были удостоены Константин Царев и Лев Львов.

В XVIII веке полиция в нашей стране следила за порядком, а также выполняла некоторые хозяйственные функции. Например, сотрудники ведомства убирали мусор и выкладывали брусчатку на улицах. А в 1712 году полицейские установили первые скамейки и фонари в Санкт-Петербурге. Также полиция имела возможность назначать наказания по уголовным делам.

В крупных российских городах полицейских называли земскими ярыжками. Столичные земские ярыжки одевались в наряды зеленого и красного цветов.

Что подарить на День полиции

Портфель или папка для бумаг:

  • сотрудники полиции работают с большим количеством документов. Часто им нужно взять с собой большое количество бумаг. Сотрудник МВД оценит практичный и удобный подарок.

Чехол для ноутбука:

  • практичный чехол для ноутбука станет отличным подарком работнику системы внутренних органов. Сотрудники полиции всегда берут с собой компьютер, чтобы в любой момент приступить к работе.

Карта памяти:

  • флешка в тематическом стиле, например в виде оружия, станет любимой помощницей полицейского. Этот практичный подарок обязательно будет оценен по достоинству.

В каких странах отмечают День полиции

Подобные праздники существуют во многих странах. В Таджикистане и на Кубе его также отмечают 10 ноября. В Беларуси это торжество празднуют 4 марта, а на Украине — 20 декабря. В Финляндии национальный День полиции приходится на 3 сентября, в Египте — на 25 января, а в Армении — 16 апреля. Кроме того, в Сингапуре День сотрудников правоохранительных органов празднуют целую неделю — с 3 по 10 июня.

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