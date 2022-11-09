«МегаФон» обеспечит абонентов безлимитным доступом к крупнейшим маркетплейсам 11 ноября

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«МегаФон» предоставит 11 ноября своим абонентам бесплатный мобильный интернет для совершения покупок на крупных российских маркетплейсах, когда во Всемирный день шопинга онлайн-площадки устраивают масштабные распродажи. Клиенты оператора смогут совершать покупки на Wildberries, Ozon и Lamoda, не беспокоясь о потраченных гигабайтах.

Безлимитный доступ будет действовать в течение суток и заработает автоматически у всех абонентов мобильного оператора с положительным балансом счета. Подключать дополнительные опции для этого не требуется.

Как отмечается в сообщении оператора, 11 ноября мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах традиционно возрастает по сравнению с обычными днями в полтора–два раза.

— В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет, — рассказал директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По статистике компании, наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория товаров включает бытовую технику и электронику. Также в этот день активно покупают детские товары и книги.