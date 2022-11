Актриса Светлана Колпакова: Женщины могут дать фору мужчинам

Фото: Из личного архива Светланы Колпаковой

Премьера остросюжетного детективного сериала «Художник» состоялась на канале «Россия 1». Одну из ролей в картине исполняет актриса театра и кино Светлана Колпакова.

— Светлана, в фильме «Художник» у вас необычная роль. Расскажите о ней. Вам встречались такие персонажи в жизни, как Галина?

— Галина меня зацепила. Это роль небольшая относительно всего сценария, но она очень яркая и объемная, в ней отражена судьба этой женщины. Сначала она вызывает раздражение и отторжение — своей наглостью, напором, чрезмерной эмоциональностью.

Но потом, из сцены в сцену в ней раскрывается и трогательная, и ироничная, и любящая женщина. В общем, мне было что играть. Было интересно совместить ее яркий темперамент, внешнюю эффектность и внутреннюю глубину, душевную боль. Не знаю, насколько у меня это получилось (смеется), но персонаж этот мне очень дорог. Кроме того, это совместная работа с режиссером Тимуром Алпатовым, с которым я уже работала в «Золотой Орде», мне было здорово и комфортно, я абсолютно ему доверяю.

— Расскажите о вашей роли в фильме «Алла, такси!» Смогли бы вы освоить мужскую профессию, как ваша героиня? Вообще как думаете, действительно ли таксист — мужская профессия?

— У этой героини такой характер, который способен горы свернуть, она может из домохозяйки добраться до любой руководящей должности — не только работать в таксопарке, но пойти и выше, как мы фантазировали с режиссером Рауфом Кубаевым. Обстоятельства ее вынуждают — вот что самое основное. Для меня это главная роль, большой проект: нужно так распределиться, чтобы создать интересную и правдивую историю. Чтобы у зрителя было ощущение: «Это про нас!»

Мне кажется, женщина может все, в критических ситуациях она часто оказывается сильнее мужчины — она с легкостью крутит баранку и дает фору еще всем мужикам в этом таксопарке. Мне кажется, сейчас уже нет разделения на женские и мужские профессии. Я и сама классно вожу машину. Не хуже мужчин (смеется). И знаю многих женщин — безупречных водителей. Шутки о женской парковке — это не про нас.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

— У вас маленький сын. Как удается совместить материнство и актерскую профессию? У вас есть помощники? Кто вас поддерживает?

— Конечно, это сложно эмоционально. Ты все время переживаешь, если находишься вдали от ребенка. Стараюсь не уезжать в экспедиции, которые длятся больше пяти дней. Вот сегодня я в горах, в Сочи уже третий день, и мне, мягко говоря, не по себе. Очень стараюсь строить работу так, чтобы не навредить ребенку. У меня есть помощники — родители, муж, который тоже очень поддерживает, но я все равно привязана к сыну, и мне тяжело от него отрываться, а таскать его по съемочным площадкам не хочу.

Стараюсь каждую свободную минуту из командировок сыну звонить по видео связи. Иногда хочется быть только с ним, заниматься только им, но чтобы и фильмы выходили (смеется).

— Есть ли у вас принципы воспитания?

— Моя позиция — любить ребенка, как бы это банально ни звучало. Любви не бывает слишком много — никогда ты его не зацелуешь, не заобнимаешь. Мне кажется, родительская любовь создает непробиваемую защиту ребенку на всю жизнь. Ну и важно, чтобы человек знал границы. Он пока еще малыш, но уже виден характер, индивидуальность, и главное — все это не сломать, не подавить. И одновременно нужно, чтобы он знал правила, нужна дисциплина — это тоже необходимо для жизни.

Родительство — нелегкая ноша, требуется много терпения. Ведь ты тоже иногда раздражаешься, что-то тебя доводит до ручки, но нужно уметь себя гасить, ведь он еще маленький. И мне очень хочется, чтобы доверие ко мне он тоже пронес через всю жизнь.

— Вы играли журналиста, психолога, следователя, судмедэксперта, бывшую спортсменку. Вы интересуетесь профессиями, которые играете?

— Безусловно, профессия влияет на персонаж. Если это спортсменка, то это выработанные годами режим, дисциплина, сила воли, это человек порой с заниженной самооценкой, он привык слышать критику от тренеров, испытывать давление с детства. Если говорить про судмедэксперта, то это какое-то непроницаемое спокойствие, выдержка, жесткий юмор. Судмедэксперт Владлена в «Шифре» у меня все время курит, потому что забивает запах формальдегида.

Актерская профессия тоже раскачивает твою психофизику — когда ты раз десять в день поплачешь и посмеешься, конечно, ты можешь потом это сделать за секунду. Становишься эмоционально подвижным. И если в жизни ты будешь себя гасить и успокаивать, не факт, что потом на съемках сможешь вскочить в нужное эмоциональное состояние.

— Сейчас у вас остается время на театр? В интервью вы говорили, что театр у вас в приоритете.

— Очень люблю театр. В театре у меня всегда было много работы. В этом сезоне пока ничего нового нет, я в ожидании. Но пока есть кино, я не в трагическом ожидании (смеется). В последние несколько лет было очень много съемок, репетировать что-то в театре было просто некогда. Но хочется, конечно, преуспевать и в том и в другом, это важно для актерского развития. Большие разноплановые роли в театре дают огромный профессиональный рост.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

ДОСЬЕ

Светлана Колпакова родилась 30 марта 1985 года в Москве. В 2005 году окончила Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (курс М. Борисова). Играла в дипломных спектаклях «Доходное место» Александра Островского, «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира, «Белые ночи» Федора Достоевского и других. После окончания училища была принята в труппу МХТ им. Чехова. В 2010 году стала лауреатом премии в области искусства «Триумф».

На большом экране зритель впервые увидел актрису в 2005 году в исторической драме «Ленинградец».

Танцы

В детстве Светлана увлекалась сценическими видами искусства. Посещала театральную студию, занималась народными танцами и вокалом в Хореографической школе-студии танца и хора имени Пятницкого. В юности увлеклась современными жанрами хореографии — джазом и модерном. Мечтала стать танцовщицей. Однако педагоги школы-студии посоветовали девушке поступать в театральное училище. И Светлана с блеском прошла испытания.

Историческое кино

В молодом возрасте Светлана часто играет в исторических фильмах. Актриса отмечает, что перенестись в атмосферу прошлого ей помогает изучение деталей: «В «Золотой Орде», например, у нас были консультанты, которые рассказывали даже, на сколько градусов нужно наклонить голову, чтобы поклон великому князю был правильным».

Сценарий мечты

На вопрос, каким должен быть идеальный сценарий, от которого невозможно отказаться, актриса отвечает: «Конечно, хочется, чтобы была классно прописанная роль, чтобы она цепляла. В последнее время люблю соглашаться только на главные роли. Желательно, чтобы героиня была совсем не похожа на меня. Иногда читаешь сценарий и думаешь: «Ну ничего себе! Это мне предложили! Я такое никогда не играла», — это знак, что надо соглашаться».

Перевоплощение

Высокое мастерство перевоплощения актриса показала в спектакле «Карамазовы» Константина Богомолова, где вышла на сцену в образе бородатого священника Феофана и исполняла хит Фредди Меркьюри Show Must Go On.

Семья

В 2019 году Светлана родила сына. Не раз актриса подчеркивала в интервью, как для нее важны семейные узы. Однако подробности личной жизни она держит в секрете.