Леонид Рошаль: Врачи трудятся вахтовым методом

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль с первых дней спецоперации оказывает поддержку нашим бойцам и беженцам. Недавно он принял участие во Всенародном гуманитарном проекте помощи «Все для победы!»

— Леонид Михайлович, вы — сопредседатель штаба «Народного фронта» — проекта по поддержке российских бойцов и мирных жителей. Чем уже удалось помочь?

— Мы сейчас передали 300 бронежилетов Республиканскому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР. Гуманитарный груз закуплен на средства специального сбора, объявленного в рамках проекта «Все для победы!». Бронежилеты уже доставлены в Донецк и переданы сотрудникам скорой помощи и МЧС. Тысячи людей, у кого добрая душа, откликнулись, сбросили свои деньги, сбережения, на которые мы закупили эти бронежилеты.

— Сейчас кто-то из врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии работает в зоне проведения спецоперации?

— Да. Так как Москва взяла шефство над Донецком и Луганском, врачи нашего и других профильных учреждений столицы постоянно работают там. Это и травматологи, и нейрохирурги, и реаниматологи, и медработники других специальностей — все они трудятся вахтовым методом.

— Есть люди, которые называют такие акции, как «Все для победы!», и другие гуманитарные сборы ненужными. Мол, обеспечивать фронт — это дело государства, а не простых людей.

— Если кто-то считает это ненужным — пусть не помогает. Участие же необязательное. А кто считает нужным — тот участвует, вот и все. Я лично поддержал эту идею не только морально, но и материально.

Сотрудникам скорых, которые выезжают на обстрелы, бронежилеты нужны не меньше, чем солдатам. Я считаю, что если направленный нами элемент защиты спасет жизнь даже одного сотрудника скорой — цель будет достигнута.

— Леонид Михайлович, а вы помните, когда в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии впервые поступил ребенок из ДНР?

— В 2015 году нам перевели первого мальчика, 9-летнего Ваню Воронова. У него была ампутирована одна нога, повреждена вторая, ампутирована рука, и он был слепой. Я тогда обратился к руководителям ведущих стран и предложил приехать, посидеть у постели Вани и посмотреть, к чему приводит война. Единственным, кто согласился это сделать, был наш президент Владимир Путин.

— С тех пор врачи на постоянной основе помогают тяжелораненым детям Донбасса?

— Да, мы постоянно контактируем с медучреждениями Донецка и Луганска. И по консультации, если это необходимо, детей спецбортом направляют к нам. Весь этот год к нам привозили ребятишек. Сейчас в НИИ на лечении находятся около десяти пациентов.

Все они требуют мультидисциплинарного подхода, то есть лечения у специалистов не одного направления, а сразу нескольких. Также со всеми маленькими пациентами у нас обязательно работают психологи, так как у детей еще и психологические травмы очень серьезные.

— Что еще в первую очередь необходимо сейчас ЛНР и ДНР?

— Мир. В первую очередь там всем необходим мир.