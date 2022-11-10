День сотрудника органов внутренних дел: как готовят специалистов в московском Колледже полиции

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичный колледж полиции организует раннюю профориентацию молодежи города и готовит будущих работников Органов внутренних дел Российской Федерации — дисциплинированных, честных и готовых добросовестно исполнять свой служебный долг.

Ежегодно 10 ноября в России отмечают День работника органов внутренних дел или День полиции. Это праздничный день для служащих Министерства внутренних дел, вне зависимости от занимаемой ими должности, звания и выслуги лет. Своим этот профессиональный праздник также считают преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений. В их числе Колледж полиции, который готовит мужчин-курсантов с 1992 года, а с 2006 года — еще и девушек, и Юридический колледж, выпускники которого также работают в правоохранительных органах.

— Колледж полиции — уникальное учебное заведение Москвы. Курсанты колледжа не раз пресекали преступления и правонарушения, участвовали в охране общественного порядка на массовых мероприятиях. Для нас важно, что подготовка студентов осуществляется при непосредственном участии ГУ МВД. Согласование образовательных программ, участие сотрудников ГУ МВД в итоговых аттестационных мероприятиях и другие виды сотрудничества положительно влияют на процесс обучения, практику и трудоустройство наших выпускников, — отметил заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

При поступлении в колледж абитуриенты выполняют нормативы ГТО и проходят психологическое тестирование. Более 70 процентов выпускников колледжа не меняют сферу деятельности и связывают свою жизнь с органами внутренних дел, а в дальнейшем занимают руководящие должности в структуре МВД.

Одним из партнеров Колледжа полиции выступает Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Выпускники колледжа — это младший и средний начальствующий состав московских ОВД, участковые, сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних.

Коллективу преподавателей Колледжа полиции удалось систематизировать достаточно большой объем традиционной и новейшей правовой информации, необходимой для обучения ребят. В учреждении новейшая материально-техническая база: в обучении активно применяют современные технологии — от многофункциональных интерактивных классов до профессиональных тренажеров и дронов. В колледже есть зал судебных заседаний, криминалистический полигон, тир, лаборатория беспилотных летательных аппаратов, автошкола, кабинет психолого-педагогического сопровождения, шахматный класс, борцовский и два тренажерных спортивных зала, зал аэробики и кардиозал, открытый теннисный корт и открытый спортивный комплекс с полосой препятствий.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Значительное внимание уделяется физической подготовке курсантов и их практике. На занятиях по физической культуре студенты осваивают различные спортивные направления и принимают участие в окружных и городских соревнованиях по волейболу, футболу, хоккею, самбо, рукопашному бою. Чтобы помочь будущим полицейским профессионально адаптироваться, для них проводят пятидневные сборы в Центре профессиональной подготовки инструкторов по служебной и боевой подготовке ГУ МВД России по городу Москве. Там курсантов выпускных курсов учат правомерно и эффективно действовать в сложных ситуациях. Кроме того, студенты выпускного курса посещают стрельбы и тактико-специальные занятия, изучают автодело и сдают экзамены на водительское удостоверение.

Руководство колледжа считает важным организовывать раннюю профориентацию молодежи из числа жителей города и обеспечивать эффективную подготовку будущих работников полиции, чтобы они были способны на высокопрофессиональном уровне решать оперативно-служебные задачи, соблюдать требования законности и уважать права личности в условиях демократического общества. Качества, которые определяют курсантов Колледжа полиции — исполнительность, дисциплинированность, честность и добросовестность в исполнении служебного долга, гуманность, чуткость, милосердие.

В День сотрудника органов внутренних дел в столичном Колледже полиции пройдет традиционный праздничный концерт, на котором руководство колледжа отметит коллектив памятными наградами.

Помимо Колледжа полиции, специалистов по охране правопорядка готовит Юридический колледж. Его выпускники работают в столичных структурах ГУ МВД России, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Управления по обеспечению деятельности мировых судей, Минюста России, Федеральной миграционной службы, а также в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в Московском городском суде и в районных управлениях социальной защиты населения Москвы.