Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пенсионеры активно вытесняют молодежь из TikTok — аналитики «МегаФона»

Михаил Петров
Общество
Пенсионеры активно вытесняют молодежь из TikTok — аналитики «МегаФона»
Фото: Freepik

Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в соцсети TikTok. Юзеры старше 55 лет оказались единственными пользователями этой соцсети, у которых активно растет трафик. Да и в целом пенсионеров в соцсетях становится все больше и больше. К таким выводам пришли специалисты компании «МегаФон», проанализировав с помощью инструментов BigData изменения в мобильном трафике соцсети за 10 месяцев текущего года.

С начала этого года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем вдвое. Незначительный всплеск интереса к соцсети был также зафиксирован у пользователей в возрасте 36–54 лет. В целом в 2022 году доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23 процентов в январе до 32 процентов в октябре.

Как сообщили в «МегаФоне», активность молодой аудитории, которая являлась традиционной для TikTok, снижается: мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет — на 45 процентов.

Падение интереса молодых тиктокеров к сервису может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в этой соцсети можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

В других социальных сетях также наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров. Однако там потребление контента увеличивается во всех возрастных категориях.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России, тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Однако, как отмечают специалисты МегаФона, в 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21 процента по сравнению с началом этого года.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Все мнения
О проекте