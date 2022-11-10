Около 150 тысяч жителей новостроек получили доступ к скоростному интернету с начала года

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Компания МТС расширила фиксированную сеть в Москве с доступом в интернет на скорости до 1 Гбит/с. С начала текущего года скоростная мобильная связь проведена в 250 новых многоквартирных домов в столице. Это позволит новоселам не только отремонтировать свои квартиры с учетом нового канала связи, но и сохранить сделанный красивый ремонт, создавая дополнительно все условия для дальнейшего комфортного проживания.

Расширение сети охватило все районы Москвы. Интернет стал доступен новоселам в отдельных высотных домах в Некрасовке, Гольянове, Черемушках, Марьиной Роще, Измайлове, Раменках, Хамовниках, Перове, Куркине и других районах столицы.

Подключены к сети также квартиры в жилых комплексах «Крылья», «Зеленоград Сити», «Ривер Скай», «Андерсен», «Вест Гарден», «Гринада», «Некрасовка Парк», «Кленовые аллеи», «Баланс», «Хорошевский», Kazakov Grand Loft, «Зиларт», «Вестердам», «Шаболовский», Twice, «Акватория», «Эталон Сити», клубный дом Carre Blanc. С начала года доступ к высокоскоростному интернету и цифровым сервисам получили около 50 000 семей во всех районах столицы.

Конфигурация квартиры, безусловно, влияет на характеристики интернета. Теперь на этапе планирования ремонта жильцы новых домов могут создать кабельное подключение для определенных устройств с более высокой скоростью доступа в сеть, чем по сети Wi-Fi, например, для Smart ТВ или ТВ-приставки, стационарного компьютера и других. Кроме того, во время ремонта проще и экономнее создать систему умного дома, которая поможет в решении многих бытовых вопросов, в том числе обеспечения безопасности.

— Высокоскоростное домашнее соединение — новый стандарт жизни, позволяющий одновременно выходить в сеть с большего количества устройств, за секунды скачивать «тяжелый» контент, смотреть онлайн-фильмы в высоком качестве даже в вечернее время и решать любые другие задачи. Для жителей 96 процентов домов столицы этот стандарт уже доступен. Мы расширяем сеть, чтобы москвичи могли комфортно пользоваться цифровыми технологиями, в том числе и продуктами экосистемы компании — от охранной сигнализации до современного онлайн-кинотеатра по доступным ценам, — отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.