Интерес малого бизнеса к цифровизации и удаленной работе резко возрос

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Индекс цифровизации малого бизнеса в стране заметно вырос и осенью 2022 года составил 52 п. п. Сейчас этот показатель продолжает расти за счет повышения внимания компаний к информационной безопасности и киберграмотности сотрудников, использования гибридного формата работы и импортозамещения программного обеспечения. К таким выводам пришли специалисты банка «Открытие» после проведенного ими исследования уровня цифровизации малого и среднего бизнеса. Оператором исследования является Аналитический центр НАФИ.

По мнению специалистов банка, несмотря на внешние вызовы последних лет малый бизнес в стране продолжает уделять серьезное внимание цифровизации. Среди субъектов малого и среднего бизнеса в России 16 процентов компаний имеют высокий уровень цифровизации, 72 процента — средний и 12 процентов — низкий. Также отечественные компании чаще используют цифровые технологии для обеспечения бизнес-процессов.

Несмотря на отсутствие доступа к иностранным сервисам из-за внешних ограничений, продолжается переход российского бизнеса в онлайн с использованием отечественных IT-решений.

По сравнению с 2021 годом снизилось использование рекламы в интернете на 17 п. п. и в социальных сетях на 10 п. п.

Снизилось также использование предпринимателями социальных сетей. В октябре 2022 года только 55 процентов компаний имели свои бизнес-страницы. В ноябре прошлого года этот показатель был выше и составлял 67 процентов.

В то же время растет спрос на инструменты информационной безопасности для бизнеса. По сравнению с осенью 2021 года в этом году вырос интерес к использованию антивирусных программ для юридических лиц и специализированных программ для защиты бизнеса. Доля компаний, не использующих инструменты защиты данных, снизилась на 12 п. п.

В текущем году продолжалось использование гибридного формата работы, когда часть сотрудников работала удаленно, а часть оставалась в офисе. За прошедший год в два раза снизилась доля компаний, в которых сотрудников на удаленной работе нет. А 64 процента малого бизнеса заявили, что используют полностью или частично — удаленный формат работы.

— Задача современного банка предложить информационную поддержку клиентам: рассказать о цифровых инструментах безопасного ведения бизнеса и показать на примерах как использование цифровых технологий помогает бизнесу адаптироваться к быстро меняющейся реальности. Очередное исследование показало, что цифровые каналы являются важными, а порой единственными для взаимодействия с клиентами и эффективными инструментами развития бизнеса, — отметила заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.