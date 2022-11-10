Дома хранят воспоминания жителей

Старший научный сотрудник Музея Москвы и один из кураторов выставки «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская проводит экскурсию по экспозиции / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Заглянуть в гости к жителям Арбата можно в Музее Москвы, где в рамках проекта «Москва без окраин» проходит выставка, посвященная, пожалуй, одному из самых известных районов столицы. Арбатские улицы и переулки неразрывно связаны с судьбами людей. Для выставки они поделились не только личными вещами и фотографиями, но и, конечно же, воспоминаниями.

За стеклянными витринами лежат предметы — хранители истории, маленьких миров, каждый из которых принадлежит конкретной семье. Вот, например, хлопковые распашонки, вязаная шапочка для младенца и вырезанная из клеенки бирка из роддома.

Все эти вещи принадлежат москвичке Галине Сагалович. Как и многие жители Арбата, она появилась на свет в знаменитом роддоме Грауэрмана. В 1991 году его закрыли, но здание сохранилось, стоит под № 7 на Новом Арбате.

В соседней витрине собраны разные банки, склянки и медицинские инструменты — «осколки» стоматологического кабинета, который с 1924 года больше полувека работал на Арбате под вывеской «Зубной врач Лурье».

— Кабинет открыла моя бабушка, — рассказывает Мария Бочарникова. — Вот этой баночке с пломбировочными материалами, выписанными из Германии и Швейцарии, почти сто лет.

Семья Марии Леонидовны жила в одной из коммунальных квартир по адресу: улица Арбат, 53. Ее отец, главный хирург-стоматолог тогда еще Октябрьского района Леонид Лурье, принимал пациентов и на дому. Среди экспонатов есть съемный подголовник, который по необходимости прикручивался к стулу.

— Многое из того, что здесь представлено, хранилось в чемодане и доставалось под конкретного человека, — продолжает Бочарникова. — Это отдельная эпоха жизни нашей страны, когда врачи занимались на дому, например, протезированием, но налоги были такие, что делали они это далеко не всегда официально.

Впрочем, с коммунальной квартирой на Арбате у Марии Леонидовны связаны самые теплые воспоминания — здесь прошли ее детство и юность. Она помнит, как девчонкой вместе с другими детьми бегала к дворнику, у которого был целый мешок с пластмассовыми пупсами. Он зачищал им швы и, если попадался брак, раздавал кукол местным ребятишкам. Помнит, как молодежь выставляла в окно патефон и устраивала во дворе танцы. И будто вчера принесла домой новорожденную дочку Евгению.

— Я выкатывала коляску к черному ходу и оставляла дочку гулять, времена тогда были поспокойнее, а сама в квартире готовила и кипятила пеленки, — рассказывает Мария Леонидовна. — У нее в коляске лежал самодельный микрофончик, и я слышала все, что происходит вокруг: как каркают вороны, как она сопит. И когда чувствовала, что дочка вот-вот заплачет, выходила и забирала ее домой.

Когда Бочарниковой исполнилось 25 лет, дом расселили и сделали в нем музей — Мемориальную квартиру Александра Пушкина. На Арбате поэт прожил с февраля до середины мая 1831 года, сюда он привел молодую жену Наталью Гончарову. Пройдет еще 25 лет, прежде чем Мария Леонидовна сможет совладать с эмоциями и вновь переступить порог некогда родного дома. Говорит, вид из окна почти не изменился.

— Арбат у каждого свой, — считает директор Музея Скрябина Александр Лазарев. — Я почти всю жизнь прожил в доме Моссельпрома, первой высотке Москвы. Мои окна выходили на ресторан «Прага». В детстве я думал, что он называется так, потому что наши войска освобождали Прагу. Оказалось, нет, «Прага» была еще во времена, когда на Арбате жил Александр Скрябин.

Именно в этом ресторане музыковед Леонид Сабанеев узнал от композитора Скрябина про «световой круг» — прибор с разноцветными лампочками, каждая из которых соответствует определенной ноте. Увидеть его можно и на выставке в Музее Москвы.

— А вот этот экспонат из музея-квартиры, в которой жили сестры Гнесины, — сокуратор выставки Полина Жураковская показывает стеклянную шкатулку. — Мы ее взяли с разбитым стеклышком и передали реставраторам. Когда они его сняли, то оказалось, что под ним все это время лежало письмо 1915 года, о котором никто не знал.

Это любовное послание в стихах, которое, предположительно, написал Александр Савин, муж Евгении Гнесиной. Но тогда почему оно оказалось среди вещей ее младшей сестры Елены?

— Возможно, здесь есть нераскрытая драматичная тайна семьи Гнесиных, — говорит Жураковская, — поскольку Евгения завещала уничтожить весь свой архив.

Еще один экспонат, связанный с тайной, — шапочка философа Алексея Лосева. Она означает, что в 1929 году он принял монашеский постриг. Дом Лосева на Арбате в начале 1990-х хотели отдать под общежитие дворников, но, как вспоминает государственный и общественный деятель Александр Музыкантский, жители отстояли его.

Центральный экспонат выставки посвятили историку, краеведу и жителю Арбата Сигурду Шмидту. Его сделали ученики школы № 91. Это стол, за которым можно посидеть, почитать факты из жизни краеведа, пообщаться с другими посетителями и рассказать свою историю.