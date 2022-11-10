Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дома хранят воспоминания жителей

Наталья Тростьянская
Общество
Дома хранят воспоминания жителей
Старший научный сотрудник Музея Москвы и один из кураторов выставки «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская проводит экскурсию по экспозиции / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Заглянуть в гости к жителям Арбата можно в Музее Москвы, где в рамках проекта «Москва без окраин» проходит выставка, посвященная, пожалуй, одному из самых известных районов столицы. Арбатские улицы и переулки неразрывно связаны с судьбами людей. Для выставки они поделились не только личными вещами и фотографиями, но и, конечно же, воспоминаниями.

За стеклянными витринами лежат предметы — хранители истории, маленьких миров, каждый из которых принадлежит конкретной семье. Вот, например, хлопковые распашонки, вязаная шапочка для младенца и вырезанная из клеенки бирка из роддома.

Все эти вещи принадлежат москвичке Галине Сагалович. Как и многие жители Арбата, она появилась на свет в знаменитом роддоме Грауэрмана. В 1991 году его закрыли, но здание сохранилось, стоит под № 7 на Новом Арбате.

В соседней витрине собраны разные банки, склянки и медицинские инструменты — «осколки» стоматологического кабинета, который с 1924 года больше полувека работал на Арбате под вывеской «Зубной врач Лурье».

— Кабинет открыла моя бабушка, — рассказывает Мария Бочарникова. — Вот этой баночке с пломбировочными материалами, выписанными из Германии и Швейцарии, почти сто лет.

Семья Марии Леонидовны жила в одной из коммунальных квартир по адресу: улица Арбат, 53. Ее отец, главный хирург-стоматолог тогда еще Октябрьского района Леонид Лурье, принимал пациентов и на дому. Среди экспонатов есть съемный подголовник, который по необходимости прикручивался к стулу.

— Многое из того, что здесь представлено, хранилось в чемодане и доставалось под конкретного человека, — продолжает Бочарникова. — Это отдельная эпоха жизни нашей страны, когда врачи занимались на дому, например, протезированием, но налоги были такие, что делали они это далеко не всегда официально.

Впрочем, с коммунальной квартирой на Арбате у Марии Леонидовны связаны самые теплые воспоминания — здесь прошли ее детство и юность. Она помнит, как девчонкой вместе с другими детьми бегала к дворнику, у которого был целый мешок с пластмассовыми пупсами. Он зачищал им швы и, если попадался брак, раздавал кукол местным ребятишкам. Помнит, как молодежь выставляла в окно патефон и устраивала во дворе танцы. И будто вчера принесла домой новорожденную дочку Евгению.

— Я выкатывала коляску к черному ходу и оставляла дочку гулять, времена тогда были поспокойнее, а сама в квартире готовила и кипятила пеленки, — рассказывает Мария Леонидовна. — У нее в коляске лежал самодельный микрофончик, и я слышала все, что происходит вокруг: как каркают вороны, как она сопит. И когда чувствовала, что дочка вот-вот заплачет, выходила и забирала ее домой.

Когда Бочарниковой исполнилось 25 лет, дом расселили и сделали в нем музей — Мемориальную квартиру Александра Пушкина. На Арбате поэт прожил с февраля до середины мая 1831 года, сюда он привел молодую жену Наталью Гончарову. Пройдет еще 25 лет, прежде чем Мария Леонидовна сможет совладать с эмоциями и вновь переступить порог некогда родного дома. Говорит, вид из окна почти не изменился.

— Арбат у каждого свой, — считает директор Музея Скрябина Александр Лазарев. — Я почти всю жизнь прожил в доме Моссельпрома, первой высотке Москвы. Мои окна выходили на ресторан «Прага». В детстве я думал, что он называется так, потому что наши войска освобождали Прагу. Оказалось, нет, «Прага» была еще во времена, когда на Арбате жил Александр Скрябин.

Именно в этом ресторане музыковед Леонид Сабанеев узнал от композитора Скрябина про «световой круг» — прибор с разноцветными лампочками, каждая из которых соответствует определенной ноте. Увидеть его можно и на выставке в Музее Москвы.

— А вот этот экспонат из музея-квартиры, в которой жили сестры Гнесины, — сокуратор выставки Полина Жураковская показывает стеклянную шкатулку. — Мы ее взяли с разбитым стеклышком и передали реставраторам. Когда они его сняли, то оказалось, что под ним все это время лежало письмо 1915 года, о котором никто не знал.

Это любовное послание в стихах, которое, предположительно, написал Александр Савин, муж Евгении Гнесиной. Но тогда почему оно оказалось среди вещей ее младшей сестры Елены?

— Возможно, здесь есть нераскрытая драматичная тайна семьи Гнесиных, — говорит Жураковская, — поскольку Евгения завещала уничтожить весь свой архив.

Еще один экспонат, связанный с тайной, — шапочка философа Алексея Лосева. Она означает, что в 1929 году он принял монашеский постриг. Дом Лосева на Арбате в начале 1990-х хотели отдать под общежитие дворников, но, как вспоминает государственный и общественный деятель Александр Музыкантский, жители отстояли его.

Центральный экспонат выставки посвятили историку, краеведу и жителю Арбата Сигурду Шмидту. Его сделали ученики школы № 91. Это стол, за которым можно посидеть, почитать факты из жизни краеведа, пообщаться с другими посетителями и рассказать свою историю.

Культура Москва Выставки Район Арбат
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте