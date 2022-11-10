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Познавательные экскурсии расширяют кругозор учеников

Вечерняя Москва

Сюжет: 

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Общество
Познавательные экскурсии расширяют кругозор учеников
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Дополнительное образование школьников, развитие дворового спорта и забота о диких животных — все эти вопросы столичные власти решают и сегодня, в том числе на уровне районов.

Своими глазами

«Фрунзенский райком комсомола организовал поход пионеров по изучению города. Отряды района посетили театры, музеи, хлебозавод, пожарную часть, аэропорт, гостиницу Моссовета. Сейчас пионеры готовятся к экскурсиям по ознакомлению со строительством и коммунальным хозяйством столицы».

1 ноября 1934 года

В этом учебном году московские школьники из кадетских классов посетят образовательные программы в павильонах ВДНХ.

Для ребят открыты девять музейных площадок, включая павильон «Макет Москвы».

— Миниатюрная копия столицы позволит школьникам детально изучить ее планировочную структуру, — считает руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

21 сентября 2022 года

Крутые виражи

«Существовавшие в этом году в Москве два скетинг-ринга пользовались большим успехом: сокольнический скетингринг, существовавший всего полтора месяца, ежедневно пропускал по 400–500 человек. С 4 часов асфальтированная площадка ринга заполнилась детишками. Их бесплатно обучали специальные инструкторы. Затем приходили взрослые.

В будущем году скетинг-ринг в Сокольниках увеличивается с 1500 квадратных метров до 2500. <…> 15 ноября впервые в Москве скетинг-ринг переносится в закрытое помещение. Его открывает фойе кино «Ударник».

2 ноября 1934 года

В современной Москве популярны скейт-парки, один из них появился в Ясеневе.

Место, где можно покататься на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах, оборудовали на окраине Битцевского леса.

— Раньше в районе был лишь один скейт-парк, и местные жители замечали, что он не справляется с растущим интересом к подобным площадкам, — сказал замглавы Департамента капремонта Москвы Сергей Мельников.

31 октября 2022 года

Вот так встреча

«В сентябре лось-самец забрался в один из огородов деревни Санники. Сбежалась детвора, поднялся крик, а лось стоял спокойно и смотрел.<…> При неослабевающей и в дальнейшем охране лосей можно допустить, что мы увидим лосей, например, в Сокольниках или даже на лужайках Центрального парка культуры имени Горького».

21 ноября 1934 года

Сегодня лоси — полноправные жители природных территорий города. В сентябре прошлого года сохатого встретили в Терлецком лесопарке.

Животное было дезориентировано, поэтому на помощь пришли сотрудники Лосиной биостанции. Они выходили его и выпустили на волю.

17 октября 2022 года

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