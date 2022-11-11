Как выбрать качественные зимние шины

Фото: Unsplash

На днях маркетинговое агентство, занимающееся исследованием рынков, указало на структурные сдвиги в производстве и продаже шин. Европейские бренды уходят, на их место приходят китайские. Отечественные производители наращивают мощности. «Вечерняя Москва» поможет разобраться в многообразии производителей зимней резины.

Призывать менять шины эксперты и столичный Дептранс начали еще в октябре. Бороться с любителями «тянуть резину» планируют даже на законодательном уровне — с 1 марта 2023 года могут ввести штраф за шины не по сезону.

— Сейчас парадоксальная ситуация: у инспекторов ГИБДД есть возможность наказать водителя, если у него на одной оси стоит шипованная резина, а на другой — летняя. Или колеса разного диаметра. А если на улице зима и все четыре колеса летние, наказать за это не могут, — отметил основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов.

Ситуация на рынке шин в России не самая простая. Компании Bridgestone, Continental и Michelin покинули РФ. Pirelli, доля которой еще в прошлом году составляла 5,7 миллиона шин, сокращает производство.

Лидерство на отечественном рынке захватили китайские производители — 22 процента. А вот второе место уже за нашими шинами «Кама» и Viatti — 18 процентов. Третье место занимает финская компания Nokian, а следом снова отечественный бренд Cordiant. Замыкает топ Good Year.

Специалисты автосервисов отмечают: если раньше большинство автовладельцев отдавало предпочтение именитым зарубежным шинам, то теперь это стало невиданной роскошью.

— «Камы» стало гораздо больше, что не удивительно, если посмотреть на цены на импортную резину, — говорит директор автосервиса Павел Правдин. — Что «Кама», что «Кордиант» всегда занимали свою нишу в бюджетном сегменте.

По словам эксперта, отечественные шины не так плохи, по показателям сцепления с дорогой и износостойкости они порой превосходят китайские аналоги. Однако по комфорту российские шины далеки от идеала. Говоря проще — эти шины очень шумные. Даже автомобиль хорошо проклеен шумоизоляцией, тихой поездку на «Каме» вряд ли назовешь.

Есть на рынке (по крайней мере, пока) и корейские бренды, например, Kumho, с которым большинство российских автолюбителей познакомились в период начала экспансии отечественного рынка бюджетными корейскими автомобилями. Однако ряд экспертов и профильных изданий ставят зимней резине от корейского бренда весьма низкие оценки, в основном по причине плохих показателей сцепления на льду и разгона.

Китайские же производители, как известно, всегда готовы к освоению новых рынков. Конечно, с премиальными моделями резины шины из Поднебесной тягаться не смогут. Как, собственно, и российские шины. Однако эксперты призывают не паниковать: наблюдающийся сегодня дефицит временный. Мощностей российских предприятий хватит, чтобы заместить ушедших производителей, а Китай и так уже захватил лидерство.

ЦИФРА

50 миллионов шин произвели в России в 2021 году — это 2,5 процента от мирового объема.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шумский, руководитель экспертного автоцентра:

— Водители «тянут резину» и не меняют ее на зимнюю. Говорят, вплоть до конца декабря до 25 процентов автомобилистов так и не делают этого по разным причинам, поэтому так много аварий в первый месяц зимы. ГИБДД хочет начать штрафовать за использование несезонной резины. Проект находится на согласовании.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Указана средняя цена на бюджетные модели зимних шин разных производителей диаметром r14 (в рублях).

Корея

Kumho Wintercraft Ice WI31 — от 4800 Китай

Triangle Group Icelynx TI501 — от 4600

Sailun Ice Blazer Alpine — от 3400

Россия

Кама-Евро-519 — от 3500

Cordiant Snow Cross — от 3500

Viatti Brina Nordico (V-522) — от 3600

Европа

Pirelli Formula Ice — от 5000

Nokian Tyres Nordman 7 — от 5400

Bridgestone Blizzak Spike-02 — от 6500