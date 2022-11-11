Вопросы климата должны быть вне политики

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Необходимо сокращать выбросы парниковых газов, повышать устойчивость систем жизнеобеспечения городов, однако политизировать тему климата не стоит. Об этом заявил глава делегации России на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе, советник президента РФ Руслан Эдельгериев. Он выступил за профессиональный подход к проблемам, связанным с противодействием негативным изменениям климата. Об этом говорится в пресс-релизе аппарата советника российского президента, распространенном по окончании встречи Эдельгериева с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

В ходе переговоров был «проведен обстоятельный обмен мнениями по основным вопросам повестки дня по борьбе с изменением климата». Стороны наметили ключевые вызовы, стоящие перед участниками консультаций, включая сокращение выбросов парниковых газов, повышение устойчивости и адаптации. На встрече была также подчеркнута важность выполнения Парижского соглашения.

Со своей стороны Руслан Эдельгериев «акцентировал необходимость сохранения деполитизированного и ориентированного на результат подхода».

По результатам встречи с Шукри достигнута договоренность «о продолжении экспертного диалога и организации новых двусторонних контактов в ходе дальнейшего переговорного процесса».

Меры по адаптации к климатическим изменениям принимают все крупные города мира. Снижение углеродоемкости, повышение эффективности удельных показателей энергопотребления и ресурсной эффективности — те направления, которых сегодня придерживается Москва, отмечают в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

При этом столица придерживается своего курса, избегая навязанных извне в рамках пресловутой «гонки за нулем» рецептов структурно-технологической перестройки энергетики и экономики в целом.

— Сегодня в стране и регионах сформулированы национальные цели в сфере климата и устойчивого развития на системном уровне ведется работа, — рассказал Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. — На национальном уровне принята национальная стратегия низкоуглеродного развития, идет развитие регулирования выбросов парниковых газов, формируется внутренний углеродный рынок.

Одним из показателей эффективности принимаемых решений, устойчивости экономики, является динамика снижения выбросов парниковых газов. В Москве их эмиссия за последние 10 лет снизилась на 18 процентов от уровня 2013 года.

Справка

Конференция ООН по климату начала работу 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе. В рамках форума, который продлится до 18 ноября, пройдут сотни мероприятий, связанных с повесткой COP-27. Египетский город примет свыше 62 тысяч участников, включенных в официальные делегации и делегации международных организаций. СОР-27 освещают более трех тысяч журналистов.